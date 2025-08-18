Querida periodista falleció tras celebrar su cumpleaños 43

Alejandra Gómez tenía 43 años. (people en español /people en Español)

La periodista Alejandra Gómez, conocida por su labor como conductora del programa matutino Mañana Express de RCN en Colombia, murió el pasado 10 de agosto, fecha en la que celebraba su cumpleaños número 43.

Según People en Español, la información de su muerte fue divulgada por Radio Fórmula, y generó gran impacto entre colegas, televidentes y seguidores de su carrera.

El impacto de su partida fue aún mayor por la forma en que se conoció la noticia: su fallecimiento se anunció en vivo durante la transmisión del programa en el que trabajaba. En medio de la conmoción, sus compañeros detuvieron la emisión para confirmar lo sucedido y rendirle un emotivo homenaje.

Nacida en Cali, Gómez construyó una destacada trayectoria en medios como CityTV, Red+, RCN Televisión, Telepacífico y Canal Capital. Su último puesto fue como presentadora de Mañana Express en RCN, espacio al que había renunciado meses atrás.



Quienes trabajaron con ella la recuerdan como una comunicadora apasionada, cercana y generosa, cualidades que le permitieron ganarse el cariño del público y el respeto de sus colegas en cada medio donde ejerció.

Durante el homenaje en televisión se resaltaron su profesionalismo, alegría y dedicación, además de la calidez humana que siempre mostró dentro y fuera de cámaras. Sus compañeros compartieron recuerdos y mensajes de gratitud, destacando el gran vacío que deja tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Según personas cercanas y colegas de set, Gómez atravesaba un periodo emocionalmente complicado, aunque no se han dado más detalles al respecto.

Su partida deja un hondo dolor en la televisión colombiana. El legado de Gómez, forjado con entrega al periodismo y el cariño del público, permanecerá en la memoria de quienes la vieron crecer como profesional.