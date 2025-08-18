Falleció el actor Terence Stamp, quien fue parte de la película de Superman

Terence Stamp fue figura en las cintas de Superman. People en español (peo/people en Español)

El reconocido actor británico Terence Stamp, famoso por su participación en las cintas de Superman, falleció este domingo 17 de agosto a los 87 años, de acuerdo con lo confirmado por su familia.

“Nos deja un libro extraordinario con su trabajo, como actor y como escritor, que continuará tocando e inspirando a personas durante los años venideros … Pedimos privacidad en este triste momento”, dijo la familia de Stamp por medio de un comunicado a la agencia de noticias Reuters.

Según People en Español, él era uno de los actores ingleses más reconocidos en las últimas décadas, de hecho, su trabajo frente a cámaras lo llevó a recibir premios, nominaciones al Óscar y BAFTA.

Uno de los papeles más emblemáticos de Terence Stamp a nivel mundial fue en Superman (1978) y Superman II (1980), donde actuó junto al recordado Christopher Reeve, quien por primera vez llevó al superhéroe de DC Comics a la pantalla grande.

Stamp dio vida al temido General Zod, un poderoso villano originario de Kriptón que amenaza la supervivencia de la Tierra y se convierte en uno de los grandes rivales de Superman.

Más adelante, en 1999, el actor británico formó parte de otra de las sagas más exitosas del cine: Star Wars. Stamp fue el canciller supremo Finis Valorum en La Amenaza Fantasma, cinta dirigida por George Lucas y protagonizada por Liam Neeson, Jake Lloyd y Natalie Portman.