Muere de forma trágica pareja de influencers que conquistaba las redes sociales

Stacey Tourout y Matthew Yeomans fallecieron en Canadá. (Youtube/Captura de video)

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, una pareja de influencers muy seguida en redes sociales, perdieron la vida de manera trágica e inesperada, dejando en shock a miles de seguidores que aún no asimilan la noticia.

Según People en Español, las autoridades recibieron una llamada sobre un grave accidente, donde un carro todoterreno cayó por un acantilado, de unos 200 metros, en un terreno repleto de rocas, en la Columbia Británica de Canadá, lugar donde estaban paseando.

La madre de Stacey fue quien dio la noticia en Facebook, el pasado 7 de agosto, día de la tragedia.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans era muy queridos en redes sociales. (Captura de video/Captura de video)

“Están juntos para siempre, tal y como sabíamos que siempre estarían”, lee parte del comunicado.

Ambos creadores de contenido, eran muy famosos, ya que tenían a cargo del canal de YouTube bajo el nombre de Toyota World Runners, por el cual documentaban sus aventuras dirigidas a sus más de 200,000 suscriptores.

El rescate resultó especialmente complicado debido a las condiciones del lugar, ya que ocurrió en la zona de Silver Cup Ridge, cerca del lago Trout.

Mark Jennings-Bates, vocero de Kaslo Search and Rescue, organización a cargo de la operación, explicó que la ubicación remota, la altura del terreno y la poca visibilidad dificultaron aún más las labores. Agregó que, aunque todavía no se confirma la causa del accidente, todo indica que el vehículo pudo haber perdido el control.

Ambos creadores de contenido perdieron la vida en el accidente: él falleció de inmediato, mientras que ella murió poco después de ser trasladada al hospital debido a la gravedad de sus heridas. En redes sociales, su comunidad los despidió con mensajes cargados de dolor y tristeza.