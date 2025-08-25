Querido presentador de televisión fue hallado sin vida en su casa

Javier Cid (Tomada de Instagram Javier Cid/Instagram)

El periodista y presentador Javier Cid, colaborador habitual en programas televisivos como Y ahora Sonsoles (Antena 3) y La Sexta Xplica, fue hallado sin vida en su domicilio, ubicado en el céntrico barrio de La Latina, en Madrid.

La noticia, recibida con profunda consternación, fue confirmada en directo por la presentadora Pepa Romero, quien con la voz entrecortada, expresó:

“Le teníamos un gran cariño, yo personalmente… mandamos un abrazo enorme a la familia y a ti, Javier, allá donde estés, un beso enorme”.

Por su parte, la presentadora, Sonsoles Ónega publicó en redes sociales un mensaje cargado de emoción.

“AY con la mayúscula del escalofrío que aún no me sacudo... Aunque no creyeras en nada, yo sí... Y ahora que no estás… pido por ti desde la lejanía”.

Javier Cid tenía 46 años y era oriundo de Zamora, España, aunque se formó en Pamplona y más tarde en Madrid, donde cursó el máster en Periodismo de El Mundo en 2001.

En el periódico El Mundo desempeñaba el cargo de jefe de sección en el suplemento Gran Madrid.

Además de su labor periodística, Cid se destacó como escritor bajo el seudónimo “Martín Lobo”, con dos novelas publicadas: Diario de Martín Lobo (2010) y Llamarás un domingo por la tarde (2019).

Cabe destacar su firme compromiso con las causas sociales y los derechos de la comunidad LGTBIQ+. En reconocimiento a ello recibió en 2019 el Premio Alan Turing.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento, dejando un profundo vacío en el mundo del periodismo y la televisión hispana.