¿Quién era Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez?

La actriz de doblaje Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y primera esposa de Eugenio Derbez, falleció el 24 de noviembre a causa de un infarto, según confirmó su propia hija. Su partida deja un enorme vacío en la industria del doblaje latinoamericano, donde se convirtió en una figura respetada por su talento y trayectoria.

Foto:N+ (Aislinn Derbez y mamá /Aislinn Derbez y mamá)

Una voz icónica del doblaje mexicano

Aunque su nombre no siempre estuvo en primer plano, Gabriela Michel fue una de las intérpretes más reconocidas dentro del mundo del doblaje en México.

Nacida el 24 de octubre en la Ciudad de México, desde muy joven mostró pasión por la actuación, el baile y la interpretación de voces, habilidades que la llevarían a construir una sólida carrera en el entretenimiento.

Durante sus primeros años profesionales se formó en artes escénicas y más tarde, junto con Eugenio Derbez, fundó una escuela de actuación y danza. Este proyecto finalizó tras la separación de la pareja, pero marcó el inicio de su camino formal dentro de la industria.

Una carrera llena de personajes inolvidables

A lo largo de décadas, Michel prestó su voz a personajes de películas y series que marcaron a generaciones. Participó en producciones como Bedtime Stories, The Santa Clause 2 y 3, Ice Princess, The Haunted Mansion, The Country Bears y The Parent Trap.

Su talento también brilló en televisión, donde dio vida a personajes de series como Grey’s Anatomy, Desperate Housewives, Devious Maids y Hannah Montana. En animación, dejó huella en producciones como Princesita Sofía, Jakers!, Saber Marionette J to X, Las Aventuras de las Mini Diosas y Neon Genesis Evangelion.

Uno de sus trabajos más queridos fue la Reina Clarion en la saga de Tinker Bell, además de interpretar la voz en español de Samantha Jones en Sex and the City.

Su vida familiar y su vínculo con Aislinn Derbez

Gabriela Michel mantuvo una relación de siete años con Eugenio Derbez, con quien se casó en 1986. Aunque el matrimonio duró solo un año, de esa unión nació Aislinn, quien siempre habló con cariño y admiración hacia su madre.

Tiempo después, Michel formó una nueva familia junto a Jorge Alberto Aguilera, actor y locutor reconocido por su trabajo en “En familia con Chabelo”. Con él tuvo dos hijas: Michelle y Chiara, con quienes Aislinn mantiene un fuerte lazo.

La actriz solía expresar lo orgullosa que estaba del crecimiento profesional y personal de su hija mayor, a quien acompañó de cerca a lo largo de su carrera.

Aislinn Derbez confirmó que su mamá falleció a causa de un infarto.

Una pérdida profunda para el doblaje latinoamericano

El fallecimiento de Gabriela Michel deja un doloroso vacío para quienes crecieron escuchando su voz y para los profesionales del doblaje que vieron en ella un ejemplo de dedicación y excelencia. Su legado continúa en cada personaje que interpretó y en el impacto que tuvo en su familia y en la industria.