¿De qué murió Gabriela Michel? Aislinn Derbez revela la causa detrás de su fallecimiento

La familia Derbez enfrenta un momento de profundo dolor tras la muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje, locutora y madre de Aislinn Derbez. La noticia se difundió este lunes 24 de noviembre y generó gran inquietud entre los seguidores por la ausencia de detalles oficiales en un inicio.

Gabriela Michel tenía 65 años y mantenía una reconocida trayectoria en el doblaje. (redes/Instagram)

Horas más tarde, fue la propia Aislinn quien aclaró todas las dudas mediante un mensaje en Instagram. Conmovida y agradecida por el apoyo recibido, la actriz confirmó que su madre murió a causa de un infarto, poniendo fin a las especulaciones que circulaban desde temprano.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, escribió Aislinn, marcando la primera declaración directa de la familia.

La actriz de doblaje fue la primera esposa de Eugenio Derbez y madre de su hija mayor, Aislinn.

También pidió respeto para vivir el duelo acompañada únicamente por los suyos.

“En este momento necesitamos estar en familia y procesar la despedida desde un lugar de paz. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, agregó.

Gabriela Michel tenía 65 años recién cumplidos (su cumpleaños fue el pasado 24 de octubre) y llevaba una larga trayectoria en el mundo del doblaje, donde prestó su voz a decenas de personajes. Aunque tuvo una relación importante con Eugenio Derbez, siempre mantuvo un perfil discreto.

En su vida actual, estaba casada con Jorge Alberto Aguilera, conocido por ser la voz oficial del recordado programa “En familia con Chabelo”. Juntos tuvieron dos hijas: Chiara y Michelle Aguilera.

La noticia enluta a la comunidad del doblaje y a miles de seguidores que crecieron escuchando su voz.