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¿Quién ganó? Así quedó la categoría de los Premios Óscar donde participó el costarricense Felipe Pacheco

El ingeniero de sonido Felipe Pacheco hizo historia al convertirse en el primer costarricense nominado a los Premios Óscar

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Por Hillary Chinchilla Marín

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 dejó un momento histórico para Costa Rica con la nominación del ingeniero de sonido Felipe Pacheco, quien se convirtió en el primer costarricense en competir por una estatuilla de la Academia.

El tico formó parte del equipo de sonido de la película Sinners, una de las producciones más elogiadas del año y considerada una de las grandes protagonistas de la noche.

La categoría donde compitió el costarricense

Felipe Pacheco Bafta
Felipe Pacheco Bafta (Bafta/Cortesía/La Nación)

Pacheco fue nominado en la categoría de Mejor Sonido, junto al equipo técnico de Sinners, que competía contra otras grandes producciones internacionales.

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Sin embargo, el premio finalmente fue para el equipo de la película F1, integrado por Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta.

A pesar de no llevarse la estatuilla, la presencia del costarricense marcó un momento histórico para el país en la industria cinematográfica internacional.

Los nominados al Óscar a mejor sonido

Brad Pitt, durante el rodaje de 'F1: la película', donde interpretó a un piloto de carreras en escenarios reales de la Fórmula 1.
La película de la F1 se llevó la categoría donde competía el tico (Cortesía/Cortesía)

La categoría estuvo conformada por los siguientes equipos:

  • Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta – “F1” (GANADORES)
  • Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern – “Frankenstein”
  • José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor – “One Battle After Another”
  • Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker – “Sinners”
  • Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas – “Sirat”
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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