¿Quién ganó? Así quedó la categoría de los Premios Óscar donde participó el costarricense Felipe Pacheco

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 dejó un momento histórico para Costa Rica con la nominación del ingeniero de sonido Felipe Pacheco, quien se convirtió en el primer costarricense en competir por una estatuilla de la Academia.

El tico formó parte del equipo de sonido de la película Sinners, una de las producciones más elogiadas del año y considerada una de las grandes protagonistas de la noche.

La categoría donde compitió el costarricense

Felipe Pacheco Bafta (Bafta/Cortesía/La Nación)

Pacheco fue nominado en la categoría de Mejor Sonido, junto al equipo técnico de Sinners, que competía contra otras grandes producciones internacionales.

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Sin embargo, el premio finalmente fue para el equipo de la película F1, integrado por Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta.

A pesar de no llevarse la estatuilla, la presencia del costarricense marcó un momento histórico para el país en la industria cinematográfica internacional.

Los nominados al Óscar a mejor sonido

La película de la F1 se llevó la categoría donde competía el tico (Cortesía/Cortesía)

La categoría estuvo conformada por los siguientes equipos: