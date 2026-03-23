¿Quiere ir a ver HUGEL gratis? Así puede participar en el sorteo

El medio La Nación lanzó un sorteo de entradas dobles para el esperado concierto de HUGEL, que se realizará el próximo 1.° de abril en Campo Lago, con una jornada musical que se extenderá durante todo el día.

El evento se llevará a cabo el 1 de abril con una jornada musical completa. (Instagram/Instagram)

¿Cómo participar en el sorteo?

Las personas interesadas deberán completar un formulario con sus datos personales como primer paso para entrar en la dinámica.

Además, es requisito unirse al canal oficial de WhatsApp de La Nación, disponible en el enlace proporcionado por la organización.

Requisitos clave

Para optar por las entradas, los participantes deben cumplir con lo siguiente:

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Completar el formulario

Unirse al WhatsApp de La Nación

Responder dentro del plazo establecido

El periodo de participación se inició el 23 de marzo de 2026 y se mantendrá abierto hasta el 27 de marzo a las 6 p. m.

El concierto de HUGEL arrancará desde la 1:00 p. m. con el llamado Sunset Party y se extenderá hasta la medianoche, ofreciendo una experiencia musical completa para los asistentes.

El evento se realizará en Campo Lago, uno de los recintos que ha tomado fuerza en la organización de espectáculos musicales en el país.

Oportunidad para los fans

El sorteo representa una oportunidad para los seguidores del DJ y productor francés de asistir al evento sin costo, en una de las presentaciones más esperadas dentro de la escena electrónica.

Los organizadores recordaron que es fundamental cumplir con todos los requisitos para ser tomado en cuenta dentro de la selección final.