Prince Royce y Romeo Santos en Costa Rica: ¿cuánto cuestan las entradas y cuándo salen a la venta?

La bachata vivirá una de sus noches más importantes en Costa Rica con el anuncio del concierto que reunirá a Prince Royce y Romeo Santos en el Estadio Nacional, bajo la producción de ONE Entertainment.

El evento, programado para agosto, destaca por su formato de medio estadio, lo que permitirá un aforo limitado y una experiencia más cercana para el público.

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Dos referentes del género

La presencia conjunta de ambos artistas representa un momento clave para la música latina. Tanto Prince Royce como Romeo Santos han sido figuras determinantes en la evolución y expansión global de la bachata.

Romeo Santos y Prince Royce estarán en Costa Rica. (JASON KEMPIN e IVAN APFEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/JASON KEMPIN e IVAN APFEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A lo largo de sus carreras, han llevado el género desde sus raíces caribeñas hasta escenarios internacionales, consolidándolo como uno de los estilos más influyentes en la industria musical.

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Romeo Santos ha logrado ganarse el corazón de los ticos. (Mayela López)

Entradas y preventa

Las entradas estarán disponibles en las siguientes localidades y precios:

• Zona BAC: ₡125.000 (Tasa 0 a 3 meses BAC: ₡49.867)

• Zona Diamante: ₡99.000 (Tasa 0 a 3 meses BAC: ₡39.533)

• Zona Oro: ₡74.500 (Tasa 0 a 3 meses BAC: ₡29.800)

• Silla Preferencial: ₡64.500 (Tasa 0 a 3 meses BAC: ₡25.833)

• Balcón Este Preferencial: ₡49.500 (Tasa 0 a 3 meses BAC: ₡19.867)

• Platea Este Preferencial: ₡44.500 (Tasa 0 a 3 meses BAC: ₡17.867)

• Sombra Este: ₡39.500 (Tasa 0 a 3 meses BAC: ₡15.900)

• Gramilla de pie: ₡34.500 (Tasa 0 a 3 meses BAC: ₡13.900)

Prince Royce promete un show inolvidable. (Richard Shotwell)

Los precios regulares no incluyen los cargos por servicio de la tiquetera; los precios Tasa Cero sí incluyen cargos.

La preventa exclusiva para clientes con tarjetas AMEX se realizará del 24 al 26 de marzo. Posteriormente, del 27 al 29 de marzo, podrán adquirirlas los tarjetahabientes de BAC Credomatic.

A partir del 30 de marzo, la venta se abrirá al público en general con cualquier tipo de tarjeta, lo que permitirá que más seguidores aseguren su espacio en este espectáculo.