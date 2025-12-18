Teleguía Farándula

Ramzi dará concierto solidario para recolectar juguetes para niños, acá le contamos los detalles

El exparticipante de Tu Cara Me Suena ofrecerá un tributo a la música mexicana este sábado 20 de diciembre

Por Fabiola Montoya Salas

El cantante nacional Ramzi llevará su música al escenario con un objetivo claro: recolectar juguetes para regalar sonrisas a niños en situación de calle.

Ramzi dará un show el sábado para ayudar a niños en situación de calle. (ram)

El artista contó a este medio que este sábado 20 de diciembre, a las 8 p. m., ofrecerá un concierto tributo a la música mexicana en el restaurante Brasov El Spot, con el fin de reunir juguetes que luego serán donados a menores en condición vulnerable.

Ramzi.
Ramzi hará un concierto con propósito. (Ramzi /Ramzi)

“Uno, a veces, se topa con niños que no tienen dónde dormir. Gracias a Dios, he podido ayudar a fundaciones y a varias causas sociales, y este año quiero hacerlo para apoyar a los niños y llevarles una sonrisa con un juguete”, expresó el cantante.

El exparticipante del programa Tu cara me suena explicó que la entrada al concierto no tiene costo económico; el único requisito es llevar un juguete nuevo o en buen estado para la donación.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

