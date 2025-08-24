Randall Salazar: “Los hombres somos sensibles, pero este carajo se pasó”

Randall Salazar habló del entrevistado. (Captura/Captura)

Randall Salazar generó revuelo con un comentario directo en el que aseguró que los hombres también son sensibles, pero dejó claro que, en su opinión, alguien se pasó de la raya con su manera de expresarse.

Todo ocurrió en un programa de Canal ¡OPA!, mientras hablaban sobre las neuronas espejo, las cuales se activan cuando una persona observa a alguien realizar una acción y siente algo similar a lo que vive el otro. Para ejemplificar, mostraron el caso de un muchacho que lloró al ver imágenes de una niña recibiendo una inyección.

“Perdón, a mí sinceramente sí me afecta porque yo tengo una sobrinita y la llevé a inyectar, y lloré más que ella, porque uno dice: ‘ellos no tienen cómo expresarlo’, ¿sí me entienden?, no tienen manera de decir, ‘ay, me duele’; su forma de comunicar es por medio del llanto”, explicó el joven en el programa.

Salazar, al ver el clip donde salía el muchacho contando su experiencia, reaccionó.

“Perdón por lo que voy a decir, yo entiendo el tema de la sensibilidad y me parece muy bien que los hombres seamos sensibles, lloremos y no tengo ningún problema con eso, pero me parece que este carajo se pasó, o sea, está llorando más él que la bebé”, concluyó.