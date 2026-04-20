Reconocido actor latinoamericano murió tras sufrir accidente en su casa

El actor Luis Brandoni, una de las figuras más destacadas y queridas del espectáculo en Latinoamérica, murió a los 86 años tras sufrir complicaciones derivadas de una caída en su domicilio.

Una caída que terminó en tragedia

Luis Brandoni murió a los 86 años tras una caída en su casa. (Fundación Konex/Fundación Konex)

De acuerdo con información de Clarín e Infobae, el accidente ocurrió el sábado 11 de abril, lo que obligó a suspender sus compromisos laborales, incluyendo la obra “¿Quién es quién?”, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra.

Aunque en un inicio se habló de un posible ACV, el productor Carlos Rottenberg confirmó que se trató de un golpe que derivó en un hematoma cerebral.

El actor fue internado y, pese a que en los primeros días mostró una evolución favorable, su estado empeoró en las últimas horas, falleciendo la madrugada del lunes 20 de abril.

Brandoni había celebrado su cumpleaños número 86 apenas días antes, mientras permanecía hospitalizado.

“Era un roble”: la despedida de Ricardo Darín

La noticia generó conmoción en el mundo artístico, donde colegas y figuras del espectáculo reaccionaron ante la pérdida.

Uno de los mensajes más destacados fue el del actor Ricardo Darín, quien lo recordó con admiración.

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“Era un roble. Yo siempre admiré su fortaleza… no solo física, sino también su temperamento”, expresó.

Darín también compartió el impacto personal que le generó la noticia. “Tengo la cabeza llena de anécdotas y de cuentos de Beto”, dijo, utilizando el apodo con el que era conocido en su círculo cercano.

A pesar de las diferencias que tuvieron en el pasado, el actor optó por recordarlo desde el respeto. “Conmigo tuvo gestos maravillosos… y recuerdo los maravillosos”, afirmó.

Con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, Luis Brandoni deja un legado que marcó generaciones y lo posicionó como uno de los grandes referentes de la actuación en la región.