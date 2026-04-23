¿Recuerda a Carita de Ángel? Actriz ahora es una estrella de Tiktok y así luce

La telenovela Carita de Ángel marcó a toda una generación, pero su protagonista, Daniela Aedo, tomó un rumbo diferente al de muchas estrellas infantiles y hoy sorprende con su presente como creadora digital y artista.

De la televisión a las redes sociales

Carita de Ángel (Tomada de Instagram)

Aunque brilló en producciones como Carita de Ángel y Vivan los niños, su carrera no alcanzó el mismo impacto internacional que otras figuras infantiles de su época, por lo que su rostro en la adultez resulta menos reconocido para muchos.

Actualmente, la actriz tiene 31 años, cumplidos el 12 de febrero de 2026, y ha transformado su carrera hacia nuevas áreas artísticas. En TikTok, suma cerca de un millón de seguidores, donde comparte contenido sobre su vida diaria y su evolución personal.

Nuevos proyectos y faceta artística

En los últimos años, Daniela Aedo ha retomado su presencia en el entretenimiento. Participó en la telenovela Papás por conveniencia, donde interpretó una versión de sí misma, marcando su regreso a la televisión.

También forma parte del 2000’s x Siempre Tour, un espectáculo musical que reúne a exestrellas infantiles de esa década para revivir éxitos televisivos.

En teatro, ha destacado con su participación en la obra Ocaren en Ciudad de México, mientras que en la música continúa desarrollándose como cantautora independiente, tras graduarse del Berklee College of Music.

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Entre sus canciones más recientes figuran Red Flags, Niña Prodigio y Monstruo, esta última inspirada en experiencias personales relacionadas con la ansiedad.

Una carrera en evolución

Daniela Aedo fue la protagonista de Carita de Ángel, una novela icónica. (Instagram/Instagram)

Daniela Aedo fue la protagonista de Carita de Ángel, una novela icónica. (Instagram/Instagram)

Además de la música y la actuación, ha explorado el doblaje de voz y mantiene una fuerte presencia en plataformas digitales como YouTube, donde comparte anécdotas sobre su etapa como estrella infantil.

Su historia refleja una evolución constante, pasando de ser una de las niñas más queridas de la televisión a construir una carrera más diversa en el mundo artístico y digital.