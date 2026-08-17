Romeo Santos y Prince Royce traen un pedacito de Nueva York a Costa Rica con montaje de 35 toneladas

Romeo Santos y Prince Royce llegan al Estadio Nacional con cerca de 35 toneladas de equipo para su espectáculo. (Cortesía/Cortesía)

Romeo Santos y Prince Royce quieren traer un pedacito de Nueva York a Costa Rica para el esperado concierto que ofrecerán este martes en el Estadio Nacional y, para conseguirlo, llegaron acompañados por un enorme despliegue técnico.

Los artistas movilizan cerca de 35 toneladas de equipo para una puesta en escena inspirada en el estilo de la ciudad donde ambos desarrollaron buena parte de sus carreras, según explicó Sergio Campos, productor general de One Entertainment, a La Teja.

“Ellos viajan cerca de 35 toneladas de equipo. Es una puesta en escena al estilo de Nueva York, como ellos se caracterizan y de donde ellos salieron”, aseguró Campos.

La producción lleva meses planificando cada detalle para recibir a dos de los máximos exponentes de la bachata en un mismo espectáculo, pero buena parte del trabajo más intenso se ha concentrado en los últimos días.

De Arjona a Romeo y Royce en cuestión de días

La producción promete una puesta en escena al estilo Nueva York para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce. (Cortesía/Cortesía)

El desafío fue todavía mayor porque el Estadio Nacional venía de recibir dos megaconciertos de Ricardo Arjona, por lo que hubo que transformar nuevamente el recinto en tiempo récord.

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“Teníamos que hacer el cambio de chip, el cambio de ciertos elementos a nivel de escenario. Teníamos que quitar todo el montaje de sillas de Arjona para quitarle el cobertor y que la cancha respirara un poco”, detalló el productor.

La gramilla permaneció descubierta durante algunas horas antes de volver a colocar la protección y las sillas necesarias para el espectáculo de este martes.

“Dos, tres días después de dos megaconciertos, ya prácticamente estamos listos”, destacó Campos.

Todo ese trabajo desembocará en un espectáculo de más de dos horas y media, cuyo arranque está previsto para las 7 p. m. Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 4 p. m.

La producción aseguró además que quedan pocas entradas disponibles en eticket.cr.

Romeo hasta tendrá gimnasio detrás del escenario

Romeo Santos y Prince Royce ya están en Costa Rica, pero el “Rey de la Bachata” hizo una petición particular para prepararse antes de subir al gigantesco escenario.

Romeo solicitó tener un pequeño gimnasio en su camerino, equipado con una caminadora y racks de pesas.

“Él siempre antes del show, esto es en la mañana, hace un poco de ejercicio, quiere venir a hacer ejercicio acá en el estadio y hacer su prueba de sonido para estar listo”, explicó Campos.

La estadía de ambos artistas será corta. La producción confirmó que Romeo Santos y Prince Royce saldrán del país el miércoles 19 de agosto, por lo que después del concierto continuarán con sus compromisos fuera de Costa Rica.

Antes de marcharse, tendrán una cita con sus seguidores ticos y lo harán con una producción de grandes dimensiones: 35 toneladas de equipo, más de dos horas y media de música y una puesta en escena con la que buscarán trasladar por una noche el ambiente de Nueva York hasta La Sabana.