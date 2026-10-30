Roque Ramírez, de Pelando el Ojo, está de luto por la muerte de su suegro

Roque Ramírez recibió muestras de solidaridad tras el fallecimiento de su suegro. (Jose Cordero)

Roque Ramírez, uno de los integrantes del reconocido programa humorístico Pelando el Ojo, atraviesa un momento de duelo por el fallecimiento de su suegro, Luis Fernando Rojas Chavarría.

La noticia fue dada a conocer por medio de las redes sociales del famoso espacio radial, que compartió un mensaje para expresar su pesar y enviarle palabras de apoyo a su compañero y a sus seres queridos.

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo Luis Fernando Rojas Chavarría, suegro de nuestro querido compañero Roque Ramírez.

Extendemos nuestro más sentido pésame a su esposa, familiares y seres queridos.

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Que Dios les conceda fortaleza, paz y consuelo, y que Luis Fernando descanse en la paz del Señor”, publicó el programa en Instagram.

Pelando el Ojo compartió un mensaje de condolencias para su compañero. (captura /captura)

Seguidores enviaron mensajes de apoyo a Roque Ramírez

La publicación también generó reacciones de seguidores del humorista, quienes se sumaron a las condolencias y recordaron el cariño que Roque había mostrado hacia su suegro.

“Un día Roque lo saludó por el cumpleaños, mucha resignación y fortaleza para la familia”,“Que Dios les dé la fortaleza que se requiere en estos momentos tan difíciles” y “Fortaleza para toda la familia”.

De esta manera, los seguidores se unieron al mensaje de Pelando el Ojo para acompañar a Roque Ramírez y a sus familiares ante esta pérdida.

De parte de todo el equipo de La Teja, enviamos nuestras más sinceras condolencias a Roque Ramírez y a su familia en este momento. Les deseamos mucha fortaleza y paz ante esta pérdida.