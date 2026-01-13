¿Rosalia tiene novia? Fotos de la cantante con conocida modelo despierta rumores de romance

Una nueva fotografía difundida en redes sociales volvió a encender los rumores sobre un posible romance entre Rosalía y la modelo Loli Bahia, luego de que ambas fueran vistas paseando de la mano por las calles de París, en una escena que no pasó desapercibida para sus seguidores.

Según Mundo Deportivo, estas imágenes se suman a otras apariciones recientes de ambas en Río de Janeiro, donde ya habían sido captadas en actitud cercana y cariñosa durante la estadía de la cantante en Brasil. Ahora, la escena en la capital francesa ha sido interpretada como una señal más clara de que la artista habría vuelto a ilusionarse en el plano sentimental.

Rosalía habló de su celibato voluntario y confirmó su vínculo amoroso con Hunter Schafer, que mantuvo fuera del ojo público durante cinco años. (Rosalía/Instagram)

Rosalía y Loli Bahia, de la mano en París. pic.twitter.com/uq3OSYaO2M — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) January 13, 2026

¿Quién es Loli Bahia?

Loli Bahia es una modelo hispanofrancesa de 23 años, nacida en Lyon. Es hija de padre español y madre de origen argelino, y debutó en el mundo de la moda en 2020, de la mano de Louis Vuitton.

Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso. Ha desfilado para reconocidas casas de moda como Chanel, Prada y Celine, y cuenta con una sólida presencia en redes sociales, donde suma cerca de 500 mil seguidores en Instagram. Además, en 2023 dio el salto a la actuación con su participación en la película Jeanne du Barry.

Loli Bahia es una modelo hispanofrancesa que ha trabajado con grandes marcas. (Tomadas de Instagram/Tomadas de Instagram)

Rosalía y su historial sentimental

No sería la primera vez que Rosalía es vinculada sentimentalmente con una mujer conocida. En 2019, mantuvo una relación con la actriz Hunter Schafer, con quien conserva una estrecha amistad.

En años posteriores, a la cantante solo se le conocieron parejas masculinas, siendo la más reciente el actor y cantante alemán Emilio Sakraya.

Sin embargo, en noviembre pasado, durante una entrevista en el pódcast Radio Noia, la intérprete de LUX aseguró que se encontraba soltera y enfocada en sí misma. “Yo ahora mismo estoy soltera, celibato voluntario”, afirmó en ese momento.

Mientras Rosalía disfruta de un descanso tras la promoción de su nuevo álbum y se prepara para su próxima gira mundial, las imágenes junto con Loli Bahia continúan alimentando la curiosidad de sus seguidores sobre esta posible nueva etapa en su vida personal.

ROSALÍA was recently seen walking around Madrid accompanied by model Loli Bahia. pic.twitter.com/2HTqh9Zaq0 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) November 19, 2025

Nota realizada con ayuda de IA