Sarita ya creció y en plena adolescencia le dedicó una canción a su “primer amor”

Sarita estrenó canción sobre su primer amor (Cortesía Mamá de Sarita/Cortesía Mamá de Sarita)

La cantante nacional Sarita Barboza, quien se dio a conocer en Nace una estrella, estrenó un tema musical propio que nació de su “primer amor”.

La dulce niña que le robó el corazón a toda Costa Rica en el 2021 en el programa de canto de Teletica ya es toda una adolescente, de 14 años, con una vida cargada de música y responsabilidades de colegiala.

Para este tema “En mi mente”, ella contó con el apoyo de Jecsinior Jara, ya que es parte del tema y se encargó de la producción.

“Estoy supercontenta porque era un sueño para mí poder crear, componer. La canción yo la escribí inspirada en el amor, es una canción que habla de una persona que está enamorada. Jecsinior fue el padrino, estuvo pendiente ayudándome en la composición y se encargó de producir. De hecho, está en el disco nuevo de él”, nos contó.

Ella agregó que, aunque ha escrito muchas canciones, esta fue especial porque la inspiró una situación real que estaba viendo.

“Cuando yo la hice, a mí me llamaba la atención una persona y yo nunca había sentido eso de estar así enamorada y lo plasmé en una hoja de papel y escribí todo lo que me salió del corazón. Sí fue como ese primer sentimiento, lo que es sentir amor y en eso me inspiré”, reveló entre risas nerviosas.

A pesar de que la pieza fue creada a partir de esa experiencia y ese sentimiento, ese amor no prosperó, pero al menos le dejó la inspiración.

“La historia quedó ahí, en ese tiempo en que estaba escribiendo la canción, le dejé de hablar a esa persona y de hecho nunca más supe de él. Por lo menos quedó la canción bonita”.

Sarita tiene listas, cinco canciones propias. Ella espera que este año esté lleno de música, junto a su papá y sus hermanos, ya que se presentan como “Sarita y la Dinastía”.

“En total tengo listas cinco canciones. A mí me gusta mucho en los temas, hablar de nostalgia, de recuerdos, de romance, de desamor y también he escrito sobre el programa (Nace una estrella) de toda la experiencia y lo que fue todo eso. Yo les digo a mis papás que yo he escrito con palabras e historias que no he vivido, pero me pongo en los zapatos de personas que sí lo han pasado, como con las experiencias de mis hermanos, de mis papás, de amigos. Los que siempre escuchan mis composiciones son mis papás”, reveló.

Llevar la música y el estudio es un gran reto

Ella está cursando el noveno año de colegio y sabe que este año es muy importante porque está muy comprometida en graduarse.

“Llevar el cole y mi carrera lleva con las tareas, los trabajos. Para mí, primero está el deber y luego está el placer, como dicen. Intento sacar tiempo para cada cosa y mis papás me ayudan mucho con eso”.

A pesar de que trata de equilibrarlo, hay oportunidades de trabajo que tiene que dejar escapar por sus horarios y porque debido a que su género musical es ranchero, constantemente la contratan para serenatas.

“A veces, por ejemplo, me llaman para una serenata a las 2 de la tarde y yo no puedo porque estoy en el colegio y mis hermanos trabajando y mis papás saben que primero están mis estudios. Gracias a Dios, ya llevo tres años en el cole y me ha ido excelente”.

Aunque la música es su gran pasión, tiene claro que quiere estudiar una carrera universitaria.

“Me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con crear, la arquitectura. Mis hermanos trabajan en eso y ellos me guían, me cuentan que también existe el diseño digital, el marketing, todo eso me gusta. Ya me falta un poquito para llegar a la U y es un sueño”, mencionó.

Volverá

Sarita fue tomada en cuenta por Teletica para que sea parte de esta nueva temporada de Nace una estrella. El próximo 3 de marzo estará con los participantes.

“El 3 de marzo voy a estar en el canal de invitada. Me pidieron que llegara a dar consejos, que si veo a chiquitos como yo, cuando estuve, que les dé consejos, que les cuente mi experiencia y también voy a cantar, por supuesto”, concluyó.

Mientras sigue con su carrera, es posible que Sarita vuelva a la televisión pronto en alguna gala del programa, tal y como lo hizo en la temporada anterior.