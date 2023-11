Sarita Barboza, ganadora de Nace una estrella, cumplirá uno de sus grandes sueños y revela detalles

Sarita Barboza en una serenata que le dio a la Virgen de Los Ángeles en julio pasado. (Rafael Pacheco Granados)

Una ganadora de Nace una estrella está muy feliz y emocionada porque este fin de semana cumplirá uno de sus grandes sueños.

Ella es Sarita Barboza a quien, tras dos años de triunfar en la categoría de niños del concurso de canto de canal 7, le hicieron realidad su deseo de cantar en Teletón.

La vecina de Guadalupe, de 14 años, había participado en el 2021 en una miniteletón pero su gran deseo era cantar en el escenario principal de la tradicional maratónica.

Este viernes 1 y sábado 2 de diciembre se llevará a cabo Teletón y Sarita contó a La Teja que está sumamente complacida y agradecida por participar en el evento.

Alrededor de las 4:30 de la tarde del sábado 2, la artista que conquistó al público de Nace una estrella en el 2021, saldrá al escenario, con una presentación muy especial que viene cargada de sorpresas.

“Será la primera vez que me presente en Teletón y, honestamente, estoy muy agradecida con la invitación para ser parte de este gran proyecto, que es ayudar a los niños del hospital y dar ese granito de arena. Estoy muy emocionada, contenta y feliz”, mencionó la colegial (ya va para octavo).

Aunque su show vendrá con sorpresas, adelantó que cantará dos popurrís: uno de música ranchera y otro de piezas más movidas, pero no dijo cuáles.

“Ojalá y a la gente le guste porque es una presentación hecha con mucho amor, esfuerzo y dedicación. Vengo trabajando en la presentación desde hace unas semanas”, mencionó Barboza, quien el año pasado había lamentado que no se le considerara en el show principal del evento benéfico.

“El objetivo de llegar a la Teletón era grande, pero el año pasado no se dio y no pasa nada; agradezco que este año se me haya tomado en cuenta”, agregó.

Sarita Barboza participó en Nace una estrella en el 2021.

Ganas con razón

Sus ganas de participar en Teletón no son así porque así. Sarita cuenta que a los cinco añitos necesitó de los servicios del Hospital Nacional de Niños, por un accidente que tuvo.

“Tengo una historia de que a mis cinco años andaba en bici y la bici no tenía frenos. Quería tirarme de una rampa para jugar, me resbalé y pegué la boca contra un tubo de metal y perdí la mayoría de los dientes y usé las máquinas del hospital (de Niños), las camas y todo lo que aportó Teletón. Lo necesité y por eso quería agradecer aportando con mi talento”, contó.

Por ese motivo es que su presentación será muy especial este sábado y está cuidando cada detalle e incluso poniendo en práctica todos los conocimientos que sacó de Nace una estrella.

“Cada día aprendo algo nuevo y la experiencia que tuve en el programa me ha ayudado mucho actualmente. Por ejemplo, sigo aplicando los consejos que me dieron los profes, ahí conocí a gente superespecial que ahora me ayuda y todos los días aprendo algo nuevo gracias a mis papás y hermanos”, comentó.

El año en que Sarita ganó Nace una estrella, Zorán también salió victorioso, pero en la categoría de adultos.