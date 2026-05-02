¡Se le viene otra bronca! Kylie Jenner enfrenta nueva demanda y ya suma decenas de acusaciones

Exempleadas aseguran haber sufrido maltrato dentro de su entorno de trabajo. (instagra/Kylie Jenner)

Kylie Jenner se enfrenta a una segunda demanda en cuestión de días que vuelve a ponerla en el ojo del huracán.

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Según información divulgada por Infobae, una exempleada identificada como Juana Delgado Soto presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, acusando a la famosa de acoso, discriminación racial y falta de pago de salarios.

Con esta nueva acción legal, el caso escala a otro nivel, ya que ahora se acumulan alrededor de 20 cargos relacionados con presuntas irregularidades laborales.

Las denuncias en su contra ya suman alrededor de 20 cargos legales. (instagra/Kylie Jenner)

Las acusaciones que la tienen contra la pared

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De acuerdo con la demanda, la mujer comenzó a trabajar con Jenner en 2019 y asegura que desde el inicio hubo problemas, como la falta de descansos adecuados durante la jornada laboral.

Sin embargo, lo más delicado habría ocurrido años después, cuando una supervisora, señalada como Itzel Sibrian, supuestamente, empezó a burlarse de su acento y su condición migratoria.

La denunciante también afirmó que, tras presentar quejas, la situación empeoró: le habrían reducido el salario, cambiado horarios sin justificación y asignado tareas complicadas como forma de represalia.

Incluso, relató un episodio en el que fue amenazada con ser despedida por no quedarse a trabajar más tiempo el día de su cumpleaños.

Un caso que no llega solo

Este nuevo proceso legal llega apenas días después de otra demanda interpuesta por una exempleada doméstica, quien también denunció discriminación y maltrato dentro del entorno laboral.

En ese caso, la mujer aseguró haber sido víctima de humillaciones relacionadas con su origen, religión y nacionalidad, además de situaciones de acoso que la llevaron a renunciar.

Mientras tanto, versiones cercanas al entorno de Jenner han intentado defender la otra cara de la historia, señalando supuestos problemas de desempeño de la trabajadora.

Silencio que pesa

Hasta el momento, Kylie Jenner no se ha pronunciado públicamente sobre ninguna de las dos demandas, pese a que el caso ha generado fuerte atención mediática.

Lo que sí ha llamado la atención es que, en medio de la polémica, la empresaria continúa activa en eventos y redes sociales, mostrando una imagen completamente alejada del conflicto legal que enfrenta.

Por ahora, ambos casos siguen su curso en tribunales de Los Ángeles y podrían avanzar en las próximas semanas.