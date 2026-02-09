¿Bad Bunny tiene novia? Supuesto amor del cantante estuvo en el Super Bowl

Bad Bunny no solo fue protagonista del Super Bowl LX, también volvió a acaparar miradas fuera del escenario. Mientras millones hablaban de su potente mensaje latino y su consagración como el primer artista en español en liderar el medio tiempo de ese evento, otros se hacían una pregunta puntual: ¿Está o no enamorado el Conejo Malo?

El cantante puertorriqueño atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Viene de arrasar en los Premios Grammy, donde se llevó galardones al Álbum del Año y Mejor Producción Urbana, y ahora sumó otro hito con su show en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Sin embargo, su vida personal volvió a generar ruido en redes sociales.

Gabriela Berlingeri, el nombre que vuelve a sonar

La empresaria puertorriqueña ha acompañado al artista en algunos de sus momentos más importantes. (Captura Instagram)

Desde hace semanas, los rumores apuntan a una posible reconciliación con Gabriela Berlingeri, influencer, modelo y empresaria puertorriqueña, con quien Bad Bunny mantuvo una relación estable entre 2017 y 2022.

Aunque nunca fueron una pareja excesivamente mediática, su romance fue uno de los más sólidos del artista. Incluso, Gabriela estuvo presente en varias etapas importantes de su carrera y fue parte del proceso creativo durante la pandemia, cuando convivieron y ella lanzó su marca de joyería D29, que luego se expandió a ropa interior y trajes de baño.

Tras su separación en 2022, ambos siguieron caminos distintos, pero siempre dejaron claro que el vínculo entre ellos se mantuvo desde el respeto y el cariño.

La etapa con Kendall Jenner y el regreso de las dudas

Después de terminar con Berlingeri, Bad Bunny inició una relación con Kendall Jenner, una de las figuras más mediáticas del clan Kardashian. Ese romance se extendió hasta mediados de 2024 y fue seguido de cerca por la prensa internacional.

Desde entonces, el nombre de Gabriela volvió a aparecer con fuerza en el entorno del artista, especialmente tras su presencia en eventos clave como los Grammy, donde estuvo cerca del cantante durante sus discursos más comentados, incluidos aquellos con fuertes mensajes políticos y sociales.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación, los seguidores más atentos notaron detalles que no pasaron desapercibidos. Bad Bunny fue visto usando un anillo que muchos interpretaron como una posible señal de compromiso, mientras que Gabriela compartió imágenes enigmáticas en redes sociales durante el fin de semana del Super Bowl.

Tras el espectáculo, la empresaria publicó contenido que dejó entrever que habría estado presente apoyando al artista, lo que terminó de encender las especulaciones entre los fans.

Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron en 2024.

Perfil bajo y silencio estratégico

A pesar del revuelo, Bad Bunny ha optado por mantener un perfil discreto respecto a su vida sentimental. No ha hecho declaraciones públicas ni ha dado pistas claras sobre su situación amorosa actual.

Por su parte, Gabriela Berlingeri, quien acumula millones de seguidores en redes sociales, continúa enfocada en sus proyectos empresariales y en compartir contenido personal, pero sin confirmar ni desmentir los rumores que la vinculan nuevamente con el cantante.

En medio del éxito de su disco Debí tirar más fotos y de un año histórico en lo profesional, todo apunta a que Bad Bunny prefiere dejar que el tiempo hable. Mientras tanto, sus seguidores siguen atentos a cada detalle, convencidos de que, si hay una historia que podría reescribirse, es justamente la que vivió con Gabriela.