¿Se parecen a sus papás? Hijos de Sergio Sendel y de Jorge Salinas son tendencia y ya roban suspiros

Los hijos de los actores Jorge Salinas y Sergio Sendel comienzan a abrirse paso en el mundo del espectáculo, destacando tanto por su talento como por su apariencia, lo que los ha convertido en tendencia en redes sociales.

Debut que no pasó desapercibido

Santiago Salinas debutó en una alfombra roja junto a su padre. (Instagram/Instagram)

Uno de los casos más comentados es el de Santiago Salinas, de 21 años, quien recientemente debutó en una alfombra roja junto a su padre, durante el musical Matilda.

El joven, que actualmente vive en Perú, ha ganado notoriedad por su trabajo como modelo y por su presencia frente a cámaras. Además, reveló que combina sus estudios universitarios con su incursión en las pasarelas.

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Durante el evento, Jorge Salinas no ocultó su orgullo y lo presentó ante la prensa como “su galanazo”, destacando el vínculo cercano que mantienen.

Talento que sigue creciendo

Graco Sendel destaca por su papel en “Doménica Montero”. (instagram/Instagram)

Por otro lado, Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel, también ha captado la atención del público gracias a su participación en la producción “Doménica Montero”.

A sus 25 años, el joven ha demostrado un estilo propio, diferenciándose de los papeles de villano que caracterizaron a su padre, al apostar por personajes con mayor carisma.

Belleza y proyección

Ambos jóvenes han generado conversación en redes sociales, donde usuarios resaltan no solo su talento, sino también su apariencia, heredada de dos figuras reconocidas del entretenimiento.

Su presencia en eventos, televisión y plataformas digitales apunta a que podrían consolidarse como nuevas figuras del espectáculo en los próximos años.

El actor Sergio Sendel no quería que su hijo se dedicara a la actuación.

Nota realizada con ayuda de IA