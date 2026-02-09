“Se vale llorar”: periodista se quiebra tras mensaje latino de Bad Bunny en el Super Bowl

La histórica presentación de Bad Bunny en el Super Bowl dejó huella en millones de personas alrededor del mundo, pero uno de los momentos más comentados ocurrió fuera del escenario, cuando el reconocido periodista John Sutcliffe no pudo contener las lágrimas al hablar del mensaje del artista puertorriqueño.

Sutcliffe, reportero de SportsCenter, colaborador de ESPN Radio Fórmula y columnista de golf de ESPN, reaccionó visiblemente emocionado tras el show del medio tiempo, destacando el impacto cultural y emocional del mensaje que Benito Antonio Martínez Ocasio envió al mundo.

“Fue muy emotivo”: el mensaje que lo quebró

Puerto Rican singer Bad Bunny performs during Super Bowl LX Patriots vs Seahawks Apple Music Halftime Show at Levi's Stadium in Santa Clara, California on February 8, 2026. (Photo by JOSH EDELSON / AFP) (JOSH EDELSON/AFP)

Durante su intervención, el periodista explicó por qué la presentación lo tocó tan profundamente, más allá de gustos musicales.

“Como un México norteamericano, hijo de una americana, la verdad fue muy emotivo. El mensaje que mandó Bad Bunny, te guste o no su música, con amor, con cultura, con cariño”, expresó Sutcliffe.

El comunicador resaltó que el discurso del artista llega en un momento complejo a nivel mundial, donde predominan las divisiones y los conflictos.

“En un mundo que de repente todo el mundo se está peleando, reconocer que si vino Lady Gaga, que si vino Ricky Martin, también se vale hoy, estés en México, Argentina, Colombia, Chile, donde estés, tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso”, agregó.

Orgullo latino en el evento más visto del mundo

Sutcliffe subrayó la importancia de que Bad Bunny cantara en español en el escenario más importante del entretenimiento estadounidense.

“Sentirte orgulloso de que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos”, dijo, antes de cerrar con una frase que se volvió viral entre los seguidores del artista: “¡Viva Bad Bunny!”.

Las palabras del periodista reflejaron el impacto emocional que tuvo el show del puertorriqueño, no solo entre los fanáticos de su música, sino también entre figuras del periodismo deportivo internacional.

Nota realizada con ayuda de IA