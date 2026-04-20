Sebas Guillén se hizo viral fuera de Costa Rica por video que no tiene nada que ver con Got Talent

El nombre de Sebas Guillem, conocido por su paso en Got Talent, volvió a sonar con fuerza, pero esta vez por un video que nada tiene que ver con el programa y que lo hizo viral incluso fuera de Costa Rica.

Un video inesperado que cruzó fronteras

Sebas Guillem ha brillado en Got Talent España. (Instagram/La Nación)

Se trata de un clip de hace algunos años en el que se observa a un hombre en un restaurante elegante, donde todo parece transcurrir con normalidad durante un cumpleaños… hasta que, de la nada, empieza a bailar reguetón frente a todos.

La escena, que contrasta con el ambiente serio del lugar, fue suficiente para que el video se viralizara nuevamente en redes sociales, incluso siendo compartido por un medio chileno.

El clip fue acompañado con el título: “La ansiedad social le tiene miedo a él”, lo que aumentó aún más su alcance.

“Ese soy yo jajaja”

El video generó cientos de comentarios de usuarios de distintos países, destacando la actitud del protagonista.

“Puedes sacar al latino de LATAM, pero no puedes sacar a LATAM del latino”, “Mucho ambiente pal público” y “De Costa Rica, pal mundo”.

Además, muchos usuarios comenzaron a reconocerlo por su participación en televisión.

Fue entonces cuando el propio Sebas confirmó lo que varios sospechaban. “Ese soy yo, saludos jajaja”, comentó en la publicación, acompañado de dos corazones.

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Así, el tico volvió a ser tendencia, esta vez por un momento espontáneo que demuestra que su carisma viene desde mucho antes de la televisión.

El artista nacional se presentará en mayo en la final de Got Talent España.