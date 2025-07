Selección de creadores de contenido esconde un gran proyecto detrás del humor y los influencers

Selección de creadores de contenido (Cortesía/Cortesía)

Aunque de lejos todo parece un vacilón, la Selección de Creadores de Contenido esconde un montón de trabajo y responsabilidad detrás de los divertidos y conocidos jugadores que la integran.

Últimamente, en el país está dando mucho de qué hablar un equipo de fútbol que combina el deporte y el humor, en el que uno se encuentra entre su alineación, desde a un presentador como Ítalo Marenco, a un DJ como Keiz, un tiktoker como Corney o un cantante como Tapón.

Esta sele está llena de figuras, pero no de estrellas del fútbol, sino de las redes sociales.

Todas esas estrellas de Internet son dirigidas por Manuel Arroyo, un herediano de 34 años que combina la publicidad con el fútbol.

Él es director técnico profesional, con licencia A, experiencia en Argentina, Estados Unidos y hasta en ligas menores de equipos como el Club Sport Herediano.

Hace unos meses, tres marcas se unieron y le hicieron la propuesta de dirigir un grupo divertido y variado.

“Es un grupo de tres socios. Ellos tuvieron la visión de crear este proyecto. A mí se me contactó en el mes de enero y me ofrecieron dirigir a los creadores. Al inicio, creo que me ayudó mucho, que yo les expliqué a ellos como jugadores de fútbol, no como celebridades, porque la mayoría, bueno, prácticamente todos, son personajes muy reconocidos en diferentes ámbitos. Hay desde cantantes, creadores digitales, tiktokers, presentadores de televisión, etc. Pero a pesar de eso, desde el comienzo, yo le dije a ellos que iba a dirigir una selección”, nos contó el entrenador.

Sele es una combinación entre diversión y buen fútbol

Selección de creadores de contenido (Cortesía/Cortesía)

Aunque para él y todos los involucrados, es importante verse bien deportivamente, tienen claro que lo que ofrecen es un espectáculo diferente, en el que la diversión siempre va a ser protagonista.

“Esto es una nueva industria, nosotros consideramos como fútbol espectáculo y, por supuesto, hay ingredientes y matices de show, de esa diversión de ver a personas que la gente quiere mucho y que son muy bien conocidos, pero desde el ámbito del fútbol”, reconoció.

A pesar de eso, el proceso de selección es serio; los jugadores, además de tener cierto número de seguidores en redes sociales, deben ser influencers que transmitan valores positivos y que tengan cierta habilidad futbolera.

Tienen días de entrenamiento pactados e igual que en un equipo profesional, el que no entrena, no entra a la cancha.

“Si no llegan a entrenar, no van a tener tantos minutos en el partido, no juegan algunos de los encuentros. Tienen que estar comprometidos con todas las responsabilidades del grupo; los entrenamientos son muy exigentes porque son partidos reales y nos enfrentamos a rivales exigentes a nivel físico”.

Las lesiones han estado muy presentes, pero por dicha tienen un departamento médico con fisioterapeuta incluido, que está para ayudar. Por ejemplo, en el último partido, la Selección de Creadores de México tenía en su once titular un exluchador de la UFC y un exfutbolista de segunda división.

“Ellos son conscientes de que tienen que entrenar bien, que deben cuidarse bastante, ser conscientes, porque el rival tampoco nos regala nada. Es una competencia muy fuerte; de hecho, los partidos han tenido una magnitud a nivel de logística, de organización, que cualquier equipo, hasta desde primera o segunda división, se desearía. Por ejemplo, al juego contra Panamá, allá, asistieron cuatro mil personas y fue transmitido en televisión abierta. Aquí en el primero, también vendimos como mil entradas y el último contra México, las entradas se estuvieron vendiendo cerca de los 15 dólares (más de siete mil colones) y son juegos de alta calidad. La gente quiere ver show, pero también ver buen fútbol”.

Actualmente, esta Sele tiene un combinado de todo un poco, integrantes con experiencia, como Marenco; el actor y exjugador del Herediano, Julián Guzmán; y Xavi Verdú, quien hasta estuvo en el fútbol universitario de Estados Unidos.

“Todos tienen algo, es parte de esa selección que se hace, pero algunos tienen más experiencia. Tenemos varios goleadores como el Bredd, Tapón, Ítalo. Corney saca los prohibidos con buenas jugadas y, por ejemplo, Xavi ha anotado varios goles de tiro libre”, recordó.

El proyecto va para largo y se espera que en los próximos días vengan más juegos internacionales. Están deseosos de que el primero sea México, que los dejó con la espinita tras ganarles acá 1 por 3, por lo que van por la revancha.

Selección de creadores de contenido (Cortesía/Cortesía)

Selección de creadores de contenido (Cortesía/Cortesía)