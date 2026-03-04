Selena Gomez desata polémica por gesto hacia Benny Blanco que quedó grabado en video

Selena Gomez y su esposo Benny Blanco. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

La cantante y actriz Selena Gomez volvió a colocarse en boca de todos tras protagonizar una escena que muchos calificaron como incómoda. Durante el estreno de un proyecto audiovisual junto a su esposo, el productor Benny Blanco, la artista besó en cámara los pies de él, que lucían visiblemente sucios.

Lo que parecía un momento espontáneo y cariñoso terminó viralizándose en cuestión de horas. El video comenzó a circular en plataformas como Instagram, TikTok y X, donde miles de usuarios reaccionaron con memes, críticas y comentarios.

LEA MÁS: Amiga que le donó riñón a Selena Gomez no fue invitada a la boda: “Ella tiene su vida, ya es billonaria”

El debate por la higiene de Benny Blanco

Selena Gomez da de qué hablar. Foto; Univisión (selena gomez /selena gomez)

La controversia no nació únicamente por el beso. Según el medio La Opinión de Colombia, días antes, Blanco había comentado en televisión que no se baña todos los días, asegurando que sigue una rutina de higiene más flexible. Esa declaración ya había generado discusión, pero la escena del estreno avivó aún más el tema.

LEA MÁS: Selena Gómez terminó amistad con joven que le donó un riñón

En el episodio, el productor apareció descalzo y las cámaras dejaron ver suciedad en las plantas de sus pies, detalle que no pasó desapercibido para el público. Para algunos internautas fue una falta de cuidado personal; para otros, el revuelo fue exagerado.

También hubo quienes señalaron el contraste con la imagen pública de Gomez, asociada al bienestar y al cuidado personal gracias a su marca de belleza. Ese contraste alimentó aún más la conversación.

El beso terminó por dividir opiniones: mientras una parte del público lo vio como una muestra de amor sin filtros, otra lo consideró innecesario y demasiado íntimo para exponerse de esa forma.

La postura de Selena Gomez ante la controversia

En medio del revuelo, Selena Gomez no se quedó callada. La artista utilizó sus redes para compartir una imagen junto a Benny Blanco, acompañada de un mensaje lleno de cariño, que muchos tomaron como una señal clara de apoyo frente a los cuestionamientos.

Cabe recordar que la pareja se casó en una ceremonia íntima a finales de 2025 y desde entonces ha procurado manejar su relación con discreción. Sin embargo, lo ocurrido demostró que cuando se trata de celebridades con millones de seguidores, cualquier gesto puede convertirse en tendencia en cuestión de horas.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha ampliado su versión ni ha ofrecido comentarios adicionales sobre la situación.