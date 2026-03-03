“Sentí que no era Costa Rica”: Extranjera dio polémica opinión del país y desató cientos de reacciones

Una joven argentina identificada en redes como Cami desató polémica luego de compartir su decepción tras visitar Santa Teresa, una de las playas más famosas de Costa Rica.

La extranjera llegó al país para realizar voluntariado en hosteles a cambio de hospedaje y otros beneficios, pero aseguró que su experiencia en ese destino no fue la que esperaba.

“No conecté con Santa Teresa”

La joven argentina aseguró que no conectó con Santa Teresa. (Canva/Canva)

Según contó en sus redes sociales, tenía planeado quedarse un mes en Santa Teresa, pero abandonó el lugar después de una semana.

“Tenía que quedarme un mes en Santa Teresa y me quedé una semana. Yo vine en diciembre y me quedo hasta el 15 de marzo. Trabajo en hostel a cambio de hospedaje y diferentes cosas”, relató.

LEA MÁS: Hay noticias sobre Sebas Guillem y su participación en Got Talent España

Explicó que inicialmente estaba en Uvita, en el sur del país, y que luego se trasladó a Santa Teresa. “Cuando llegué la primera imagen estuvo bien, pero el segundo día ya estaba llorando. No conecté con Santa Teresa”, afirmó.

“Sentí que no era Costa Rica”

La joven aseguró que lo que más le impactó fue la presencia de extranjeros en la zona.

“Sentí que Santa Teresa no era Costa Rica, sentí que era otra cosa. No está el real Pura Vida que hay en Costa Rica. Ticos solo hay profes de surf, el resto son israelíes, argentinos y yankees”, comentó.

También señaló que rescata del lugar la gran cantidad de negocios, a diferencia de Uvita, que describió como más tranquila.

LEA MÁS: Una Miss Costa Rica y exfigura de Repretel será la presentadora de Antorcha de canal 13

Cami recomendó a quienes visiten el país conocer otros destinos y no centrarse únicamente en Santa Teresa o Tamarindo, ya que —según dijo— en otras zonas sí se percibe “la tranquilidad y la cultura tica”.

Sus declaraciones generaron una ola de mensajes de usuarios costarricenses, la mayoría respaldando su opinión y otros defendiendo a Santa Teresa como uno de los destinos más atractivos del país.

Nota realizada con ayuda de IA