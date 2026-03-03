Una Miss Costa Rica y exfigura de Repretel será la presentadora de Antorcha de canal 13

Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) anunció el regreso del programa Antorcha.

Tal y como lo adelantamos el fin de semana, regresa el programa Antorcha a canal 13, que marcó generaciones porque no solo repartía conocimiento, si no también muchos premios para escuelas y colegios.

Este martes se dio a conocer que el espacio se trasmitirá de nuevo a partir del próximo domingo 22 de marzo y que su presentadora será una exfigura de Repretel.

La gran novedad de este esperado regreso es que será conducido por la reconocida presentadora Verónica González.

Según anunció el Sinart, el programa se transmitirá por siete domingos en los que estudiantes de colegios públicos pondrán a prueba sus conocimientos académicos.

Además, Antorcha amplía su alcance al incorporar presencia activa en redes sociales mediante el trabajo de creadores de contenido, con el objetivo de conectar con audiencias jóvenes y digitales.

Los centros educativos que participantes en este año serán: Liceo de San Antonio, Colegio de Cedros, Liceo de Escazú, Liceo de Aserrí, Liceo José Joaquín Vargas Calvo, Liceo Rodrigo Facio, Liceo Calle Fallas, Liceo de Pavas y Liceo del Sur.