Verónica González confirma su regreso a Teletica tras 16 años fuera del canal

La sonrisa, la belleza y la frescura de Verónica González volverán a brillar en la pantalla chica, y nada menos que en el canal donde todo comenzó: Teletica.

La querida presentadora confirmó este lunes, en el programa De boca en boca, que está planeando un nuevo proyecto con canal 7, luego de haberse alejado de la televisión nacional en junio del 2024.

Verónica González confirmó que regresa a Teletica. Fotografía: Instagram Verónica González. (Instagram/Instagram)

Un regreso que se cocina con cariño

Durante la entrevista en el espacio farandulero del canal del trencito, la orotinense, de 43 años, fue cautelosa, pero dejó claro que su regreso es un hecho, aunque todavía guarda el misterio.

“Es una sorpresa. Es un proyecto bonito que estamos planteando en un formato de acá. Cuando ya lo tengamos bien armadito les cuento de qué se trata”, afirmó la simpática ojiverde.

Aunque no quiso soltar todos los detalles, Verónica dejó varias pistas que apuntan a un proyecto muy cercano a su corazón.

Belleza, pasión y una alianza especial

González dio señales claras de que el nuevo espacio estaría ligado al mundo de la belleza, un ámbito con el que ha estado vinculada por más de una década.

“Sí tiene que ver con televisión y tiene que ver con un proyecto que atesoro y que se ha mantenido en mi vida por más de una década. Es una alianza bonita”, manifestó.

Teletica, el lugar donde todo empezó

La historia de Verónica González con Teletica viene desde años atrás. Su primer acercamiento al canal fue en el 2004, cuando participó, por primera vez, en Miss Costa Rica. Aunque no ganó, su carisma no pasó desapercibido.

En el 2007 regresó al certamen y esta vez se coronó como reina, lo que la convirtió oficialmente en figura de Teletica.

Ese mismo año participó en la primera edición de Bailando por un sueño, y poco después se consolidó como presentadora.

Verónica González estuvo en enero de invitada en el programa Francamente, de ¡Opa! (Instagram/Instagram)

Una carrera sólida en la televisión nacional

En el 2008, Verónica asumió la conducción del programa Hábitat Soluciones, y meses más tarde fue la presentadora de la primera temporada de Cantando por un sueño, uno de los formatos más recordados del canal.

En el 2010, González salió de Teletica y pasó a Repretel a conducir el espacio comercial Me lo dijo Adela. En ese canal permaneció hasta el 2021. Además, Vero también dejó su huella en Multimedios y ¡Opa!

