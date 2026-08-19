Shakira no se quedó de brazos cruzados y tuvo un enorme gesto ante la tragedia en Colombia

Shakira anunció una donación inicial de $1,25 millones para ayudar a reconstruir escuelas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto.

Según informó Billboard, la estrella colombiana dio a conocer el compromiso durante una visita sorpresa realizada el lunes 17 de agosto a Quibdó, capital del departamento del Chocó y una de las regiones afectadas por el sismo.

La iniciativa se realizará junto con Global Citizen, Live Nation y CAF, con el objetivo de apoyar la reconstrucción de centros educativos dañados por el terremoto.

Shakira donará $1,25 millones como aporte inicial para apoyar la reconstrucción de centros educativos afectados. (AFP STRINGER/AFP)

Shakira visitó escuelas afectadas en el Chocó

La intérprete viajó personalmente hasta el Chocó para conocer parte de los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

De acuerdo con la información publicada por Billboard, cerca de 200 escuelas reportaron daños en esa región después del terremoto.

Durante su recorrido, Shakira visitó aulas afectadas y compartió con estudiantes y educadores para conocer de cerca la situación que enfrentan las comunidades educativas.

LEA MÁS: Fue a celebrar su aniversario y terminó cantando con Romeo Santos y Prince Royce: “Me robé el show”

La artista también sostuvo encuentros con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, para conversar sobre las necesidades de la región.

El aporte anunciado por la colombiana será inicialmente de 1,25 millones de dólares (¢567,5 millones), una cifra destinada a impulsar la recuperación de escuelas que resultaron dañadas.

La ayuda llega después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente colombiano el 10 de agosto y que, según el reporte de Billboard, dejó cientos de personas fallecidas.

La visita permitió que Shakira conociera directamente la situación de los centros educativos y las necesidades de estudiantes y docentes.