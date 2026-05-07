Shakira presentó un adelanto de la canción del Mundial 2026 y enloqueció a sus fans

La cantante colombiana Shakira sorprendió este miércoles al anunciar oficialmente “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, con un adelanto grabado desde el histórico estadio Maracaná, en Brasil.

Un anuncio desde el Maracaná

Shakira anunció el himno oficial del Mundial 2026 desde el Maracaná. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

La artista compartió la noticia en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

“From Maracaná Stadium, here is ‘Dai Dai,’ the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready”, escribió.

En la publicación se observa a Shakira bailando sobre la cancha del estadio con un ritmo contagioso, acompañada por bailarines con vestimentas representativas de diferentes países y un balón al frente. Ella aclaró que es una colaboración con el artista Burna Boy

Ritmo mundialista

El adelanto dejó ver una producción llena de energía, color y ambiente futbolero, elementos que históricamente han caracterizado las canciones mundialistas interpretadas por la colombiana.

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La combinación de baile, percusión y referencias internacionales provocó una reacción inmediata entre sus seguidores, quienes celebraron el regreso de la artista a un evento deportivo de esta magnitud.

Shakira y los Mundiales

La colombiana vuelve a la Copa del Mundo tras el éxito de Waka Waka.

La cantante ya tiene una relación histórica con la Copa del Mundo.

Primero, fue el turno de uno de sus más grandes hits, Hips Don’t Lie - Bamboo, para el Mundial del 2006; después, en 2010 lanzó Waka Waka, uno de los himnos mundialistas más exitosos de la historia, mientras que en 2014 también participó con La La La (Brazil 2014).

Ahora, con “Dai Dai”, volverá a formar parte del torneo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

El tema completo será lanzado el próximo 14 de mayo y ya genera expectativa en redes sociales, donde muchos usuarios destacan el regreso de Shakira al escenario futbolístico internacional.