Shakira recibió dura noticia sobre su padre, en medio del concierto más importante de su carrera

La cantante Shakira recibió una dura noticia sobre la salud de su padre, William Mebarak, horas antes de su concierto en Copacabana, Brasil ante más de dos millones de personas, luego de que el hombre fuera internado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Según información revelada por la revista ¡Hola!, el padre de la artista, de 94 años, sufrió una isquemia la mañana del evento, lo que obligó a su ingreso en la UCI.

La situación encendió las alarmas en el entorno familiar de la cantante en una de las noches más importantes de su agenda.

Shakira se presentó en Copacabana tras recibir noticias sobre su padre.

Impacto directo en el concierto

De acuerdo con lo informado, la artista recibió la noticia pocas horas antes de salir al escenario, lo que afectó la logística del evento.

La propia familia confirmó que esta situación provocó un retraso en el inicio del espectáculo, mientras Shakira asimilaba el momento.

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A pesar del difícil contexto, la cantante decidió cumplir con su presentación en Copacabana, en el concierto más grande de toda su carrera.

Evolución del estado de salud

William Mebarak fue internado en UCI tras sufrir una isquemia.

La revista ¡Hola! también detalló que, tras casi 24 horas bajo vigilancia médica, William Mebarak logró ser trasladado de la UCI a una habitación, aunque bajo estricta observación.

Esta mejoría generó alivio en medio de la preocupación.

El estado de salud del padre de la artista ha sido delicado en los últimos años. En 2022 sufrió una caída que requirió hospitalización y en 2023 fue sometido a una intervención por hidrocefalia.

En una entrevista previa con la misma revista, Shakira destacó su fortaleza al asegurar:“Lo que él ha aguantado y superado físicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene explicación alguna”.