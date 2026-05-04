¿Qué pasó con los animales exóticos de Michael Jackson? Así viven años después de Neverland

Michael Jackson tenía un zoológico privado en su rancho Neverland. (Archivo/Archivo)

El extravagante estilo de vida de Michael Jackson no solo se reflejaba en su música o su famoso rancho, sino también en la gran cantidad de animales exóticos que tenía bajo su cuidado en Neverland.

Pero tras abandonar la propiedad en 2005, muchos se preguntaron qué ocurrió con ese “reino animal” que incluía desde tigres hasta jirafas.

Bubbles, su chimpancé, vive actualmente en un santuario en Florida. foto: People en español (people en es/animales de Michael Jackson)

Sus tigres fueron trasladados a un santuario en California. (people en es)

Los tigres tuvieron un destino conocido

Entre los animales más llamativos estaban sus tigres, Thriller y Sabu, que fueron trasladados a un santuario en California administrado por la actriz y activista Tippi Hedren.

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Con el paso de los años, Thriller murió debido a problemas de salud, mientras que el paradero actual de Sabu no ha sido del todo claro.

Jirafas y un final que generó polémica

Neverland también albergaba varias jirafas, pero su destino no fue el mejor.

Según recopiló People en Español, algunas de ellas murieron años después en un refugio en Arizona, lo que generó críticas por las condiciones en las que vivían.

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Otras lograron mantenerse con vida durante un tiempo más, aunque con poca información pública sobre su situación actual.

Bubbles, el más famoso de todos

Si hay un animal que marcó la vida del artista, fue su chimpancé Bubbles.

Bubbles terminó viviendo en un santuario especializado en Florida, donde permanece hasta hoy bajo cuidados profesionales, lejos de la vida mediática que tuvo junto al cantante.

Una colección de lo más inusual

El Rey del Pop también tenía otros animales poco comunes, como una pitón albina, un elefante y hasta flamencos.

La serpiente fue trasladada a un centro de naturaleza en Colorado, mientras que el elefante terminó en un zoológico en Florida, donde incluso recibió atención médica especializada años después.

En el caso de los flamencos, fueron enviados a un zoológico en Nueva Jersey, donde continúan siendo parte de una exhibición.

El paso del tiempo y la salida de Neverland marcaron el destino de estos animales, que pasaron de formar parte de la vida de una de las estrellas más grandes del mundo a ser reubicados en distintos centros especializados.

Hoy, sus historias siguen generando curiosidad entre los fanáticos de Michael Jackson, que recuerdan no solo su legado musical, sino también su peculiar amor por los animales.