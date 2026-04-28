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Shakira rompe el silencio tras muerte ocurrida en el montaje de su concierto en Brasil

La cantante colombiana reaccionó luego del fallecimiento de un trabajador durante los preparativos de su show

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Por Fabiola Montoya Salas

Shakira finalmente rompió el silencio tras la muerte de un trabajador durante el montaje de su próximo concierto en Brasil, un hecho que generó conmoción y múltiples versiones en redes sociales.

Shakira Zócalo Ciudad de México
Shakira se pronunció tras la muerte de un trabajador durante el montaje de su concierto en Brasil. (AFP/La Nación)

La artista colombiana se pronunció por medio de una declaración enviada a People en Español, donde expresó su tristeza por lo sucedido y envió un mensaje directo a la familia del fallecido.

“Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino”, manifestó la cantante.

“Mi más sincero pésame a su familia y seres queridos”, añadió.

La tragedia ocurrió mientras avanzaban los trabajos de montaje del espectáculo que la cantante ofrecerá próximamente en Brasil.

Shakira concierto en Brasil
Shakira aseguró estar profundamente conmovida por lo ocurrido en Brasil. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)
(FILES) Colombian singer Shakira performs onstage during her Las Mujeres Ya No Lloran World Tour at the Jorge "El Magico" Gonzalez Stadium in San Salvador on February 8, 2026. The Colombian star Shakira will close her world tour in Madrid in September, announced her promoter in the country on March 23, 2026. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)
Gabriel de Jesús Firmino realizaba labores de montaje durante los preparativos del concierto. (MARVIN RECINOS/AFP)

Producción aclaró lo sucedido

Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular versiones que señalaban que la víctima formaba parte del equipo oficial de Shakira; sin embargo, la producción local salió a aclarar la situación mediante un comunicado.

La compañía Bonus Track explicó que Gabriel de Jesús Firmino era un trabajador local e independiente que realizaba labores relacionadas con el montaje del escenario.

Además, indicaron que ya se realizó una pericia en el lugar del accidente y que las autoridades responsables presentarán un informe final próximamente.

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La empresa también pidió respeto mientras concluyen las investigaciones y solicitó evitar especulaciones alrededor del caso.

Según detallaron, tanto la organización como la cantante han estado pendientes de la familia del trabajador desde que ocurrió el accidente.

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Incluso, la producción aseguró que Shakira se comunicó con ellos apenas conoció la noticia y que desde entonces ha mantenido contacto constante para dar seguimiento a la situación.

“La prioridad en este momento es apoyar a la familia”, destacó el comunicado.

La muerte de Gabriel de Jesús Firmino provocó una fuerte reacción entre seguidores de la artista y usuarios en redes sociales, especialmente luego de que inicialmente se difundiera que pertenecía directamente al staff internacional de la cantante.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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