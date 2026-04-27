Tragedia en la gira de Shakira: trabajador murió de forma terrible durante montaje

Un trágico accidente marcó la antesala de un importante evento musical de Shakira, luego de que un trabajador del equipo técnico del evento falleciera durante el montaje del escenario en Río de Janeiro, Brasil.

Accidente durante el montaje del escenario

El hecho ocurrió el domingo 26 de abril, mientras avanzaban los preparativos para el concierto programado para el 2 de mayo. La situación fue confirmada por los organizadores del festival Todo Mundo no Rio.

LEA MÁS: Luto en Marvel: fallece el genio que creó a “The Punisher”, uno de los antihéroes más reconocidos

Tras el incidente, unidades del Departamento de Bomberos acudieron al lugar y trasladaron al trabajador a un centro médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento horas después.

Shakira no se ha pronunciado al respecto. (GERARDO VIEYRA/AFP)

“La víctima sufrió graves lesiones por aplastamiento en sus extremidades inferiores después de quedar atrapada en un sistema de elevación”, reportó Reuters.

LEA MÁS: Conozca a Beto, el luchador por el que Carolina Jaikel y Bryan Ruiz piden ayuda urgente

Gira continúa pese a la tragedia

Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour seguirá su recorrido internacional con presentaciones previstas en Estados Unidos, España, Qatar, Emiratos Árabes y Egipto.