Luto en Marvel: fallece el genio que creó a “The Punisher”, uno de los antihéroes más reconocidos

El mundo de los cómics está de luto tras la muerte de Gerry Conway, uno de los creadores más influyentes de la industria, quien falleció a los 73 años.

La noticia fue confirmada por Marvel Studios, generando una ola de reacciones entre seguidores y figuras del entretenimiento.

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Un legado que marcó generaciones

Conway fue responsable de la creación de personajes emblemáticos como The Punisher, uno de los antihéroes más reconocidos del universo Marvel. También participó en la construcción de figuras como Ben Reilly, Jason Todd, Firestorm y Killer Croc, dejando una huella profunda en el desarrollo de historias que marcaron a millones de lectores.

Gerry Conway falleció a los 73 años. (Al.com/Captura)

Además, fue el autor del histórico cómic que narró la muerte de Gwen Stacy, un momento clave en la evolución de las historias de superhéroes.

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“En nombre de su familia, lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento de Gerry Conway. Gerry fue un ícono del cómic que marcó la cultura popular. Fue un querido amigo, compañero y mentor, y acompañamos en el sentimiento a su familia y a los millones de personas a quienes conmovió con su trabajo”, escribió Marvel.

Un adiós antes de un esperado estreno

La muerte del creador ocurre a pocos días del lanzamiento de The Punisher: One Last Kill, un especial que llegará a Disney+ el próximo 13 de mayo. Este proyecto estaba llamado a reavivar el interés por uno de sus personajes más emblemáticos.

Hasta el momento, no se han confirmado las causas oficiales del fallecimiento. Sin embargo, en 2023 se había dado a conocer que el escritor padecía cáncer de páncreas, lo que habría complicado su estado de salud en los últimos años.