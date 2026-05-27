Teleguía Farándula

Shakira sorprendió con inesperadas palabras sobre Gerard Piqué

La cantante colombiana dejó atrás por un momento las indirectas y críticas contra su ex y ahora sorprendió con una declaración que pocos esperaban

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Desde su mediática separación con Gerard Piqué, Shakira prácticamente no había perdido oportunidad para lanzarle indirectas, críticas y hasta fuertes mensajes en canciones y entrevistas.

Por eso, las recientes palabras de la cantante colombiana sobre el exfutbolista español terminaron sorprendiendo a muchísimas personas.

Shakira sorprendió al hablar diferente de Piqué

Gerard Piqué y Shakira juntos cuando eran pareja.
Shakira sorprendió con lo que dijo sobre Gerard Piqué. (Archivo/Archivo)

Durante una entrevista concedida al diario británico The Times en Londres, la artista habló sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en que se refirió al padre de sus hijos.

“Siempre le guardaré gratitud en mi corazón”, dijo la cantante sobre Piqué.

La frase rápidamente se viralizó debido a que durante los últimos años la relación pública entre ambos estuvo marcada por polémicas, indirectas y canciones que muchos interpretaron como ataques directos hacia el exjugador del Barcelona.

LEA MÁS: La divertida reacción de Maribel Guardia cuando un fan le pidió que “saludara” a Joan Sebastian

Temas como BZRP Music Sessions #53, TQG y varias declaraciones públicas de la colombiana terminaron convirtiendo la ruptura en una de las separaciones más comentadas del espectáculo mundial.

La cantante habló de su proceso emocional

Durante la conversación con el medio británico, Shakira también recordó lo duro que fue atravesar la ruptura.

La artista calificó aquella etapa como “su momento más oscuro”, especialmente porque coincidió con problemas de salud de su padre y con el fin del proyecto familiar que imaginaba junto al español.

Aun así, la cantante aseguró que toda esa experiencia la ayudó a fortalecerse emocionalmente y también inspiró gran parte de su reciente etapa musical reflejada en el disco Las Mujeres Ya No Lloran.

Además, explicó que actualmente no está interesada en iniciar una nueva relación sentimental, pero quedó claro que la relación con el exdensor del FC Barcelona ya está sanando.

Según contó, sus prioridades hoy están completamente enfocadas en sus hijos y en su carrera artística.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ShakiraGerard Piqué
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.