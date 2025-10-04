Sharon Castillo lloró al hablar del amor y confesó qué no permitirá en su futura relación

Sharon Castillo expresó que le pidió a Dios un novio. (Instagram/Instagram)

La influencer Sharon Castillo no pudo contener las lágrimas al hablar del amor y confesó que, aunque está lista para abrir de nuevo su corazón, esta vez tiene muy claro lo que no permitirá en una relación.

“Quiero compartir esto, porque no sé si soy la única a la que le pasa, o hay más mujeres que se identifican con esto”, comenzó diciendo la influencer costarricense en un video publicado en TikTok, en el cual se mostró muy conmovida al hablar del amor y de las lecciones que le dejaron sus relaciones pasadas.

La creadora de contenido contó que ha tenido dos relaciones largas, de cuatro años, y otra que duró poco más de un año. Desde entonces, aseguró que no ha vuelto a tener un romance oficial, pero siente que este tiempo le ha servido para crecer, sanar y convertirse en su mejor versión.

La influencer Sharon Castillo se confesó con sus seguidores en temas de amor. (Instagram/Instagram)

“Hay cosas que no quiero para esta relación futura. Yo me puse a orar y pedirle a Dios el hombre que yo quiero, porque sí, me quiero volver a enamorar, pero volver a enamorar bonito, sano, que no haya toxicidad, que las cosas en la relación sean bonitas”, expresó la influencer, visiblemente, emocionada.

Castillo, quien se ha ganado el cariño de miles de seguidores por su carisma y transparencia en redes, insistió en que cada relación que vivió fue parte de un aprendizaje, pero que no piensa repetir errores del pasado.

“Yo sé que Dios me está preparando un hombre que me va a venir a amar y a valorar. Obviamente, yo pienso y sí quiero tener un novio, tengo fe en Dios”, concluyó con una sonrisa, dejando claro que no ha perdido la esperanza en el amor.

Sharon Castillo expresó que ya se sentía lista para una relación.

El video generó cientos de reacciones y comentarios de apoyo de sus seguidores, quienes destacaron su madurez y la forma tan honesta con la que habló del tema.