Sharon Segura y su sentido mensaje al pasar primer Día del Padre sin su amado papito

Sharon Segura lloró al recordar a su padre (Tomada de Facebook)

La modelo Sharon Segura no pudo aguantar las lágrimas al pasar el primer Día del Padre sin su amado papá, quien falleció el año anterior.

Segura perdió a su papito el 29 de junio del año pasado tras una larga lucha contra una enfermedad, hecho que cambió su vida para siempre y que este Día del Padre le duele más de que nunca.

En medio de lágrimas y muy conmovida, la creadora de contenido habló sobre su papá asegurando que siente que puede contarlo porque gran parte de su vida está expuesta en redes sociales.

“Esto, de no poder hablar cuando voy a llorar, lo heredé de papi. Mi vida está mucho en redes sociales y comparto mucho por aquí. Es extraño, hoy los veo a todos celebrando o recordando porque muchos allegados han perdido también a sus papás, pero también muchos los tienen, es un día diferente”, empezó en medio de las lágrimas.

Ella continuó enviando un mensaje para quienes tienen la dicha de tener a sus papitos con vida.

“A los que tienen a sus papás en físico, presente, en la tierra, que lo pueden abrazar y besar, no se pierdan esos momentos, ni un solo día. Todos los días que puedan disfrutar con sus papás haganlo, entiendo si no tienen una buena relación o no es un papá presente o algo así, es otro tema, pero a los que tienen esa bendición, disfrutenlo”.

La creadora de contenido también habló de quienes al igual que ella, tienen a su padre en el cielo.

“Y a los que los tienen ahí arriba, que nos ven desde el cielo, un abrazo muy fuerte, porque solo nosotros sabemos el estrecho corazón que se siente. Los amo mucho”, concluyó muy emocionada.