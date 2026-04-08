Shirley Álvarez reveló qué parte de su rostro no ha pasado por bisturí

Shirley Álvarez habló abiertamente sobre los procedimientos estéticos que se ha hecho. (Instagram/Instagram)

Entre bromas, confianza y una pregunta bastante filosa, Shirley Álvarez terminó confesando cuáles partes de su rostro no han pasado por bisturí.

La expresentadora y creadora de contenido decidió hablar sin rodeos sobre sus retoques estéticos, luego de que uno de sus doctores de confianza le hiciera una pregunta que, de fijo, más de uno ya se había hecho.

Todo ocurrió en un video compartido en redes sociales, donde el doctor Javier Ulloa le consultó directamente cuál era el procedimiento que no se había hecho, en medio de una conversación relajada y con bastante confianza.

Sin darle muchas vueltas al asunto, Shirley respondió que la nariz y los labios, dejando claro que esas son las dos zonas de su rostro no han pasado por ningún tipo de intervención.

Shirley Álvarez habló abiertamente sobre los procedimientos estéticos que se ha hecho. (Shirley Álvarez/shirley álvarez)

Pero la cosa no quedó ahí.

El propio especialista soltó entre risas una frase que terminó llamando todavía más la atención de quienes vieron el video, al dar a entender que sí ha pasado por varios otros procedimientos dentro de la clínica.

Lejos de esconderlo, la comunicadora se mostró bastante abierta con el tema, algo que ya antes ha generado todo tipo de comentarios entre quienes siguen de cerca sus cambios físicos y su apariencia.

La expresentadora aseguró que hay zonas de su rostro que no se ha tocado. (Shirley Álvarez/shirley álvarez)

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Eso sí, según explicó el doctor, en el caso de Shirley la intención nunca ha sido hacerle cambios extremos, sino trabajar en procedimientos mucho más sutiles y naturales, con el fin de mantener su esencia.

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De hecho, detalló que lo que han buscado es lograr un refrescamiento facial, sin alterar demasiado sus facciones ni quitarle la expresión natural del rostro, para que los resultados se vean siempre frescos.

Esta vez, en lugar de dejar todo a la imaginación, Shirley prefirió contar ella misma qué sí se ha hecho y qué sigue, según ella, sin tocarse.