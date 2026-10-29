¿Sin disfraz para Halloween? Estas ocho ideas fáciles pueden sacarlo de apuros

Las celebraciones de Halloween 2026 está a la vuelta de la esquina y muchas personas todavía no tienen listo su disfraz para las fiestas del fin de semana del 31 de octubre. Sin embargo, no es necesario gastar demasiado dinero ni comprar un atuendo elaborado para llamar la atención.

Con prendas que posiblemente ya están guardadas en el armario, algunos accesorios y un poco de maquillaje, es posible preparar disfraces fáciles y económicos en poco tiempo.

Desde personajes clásicos de terror hasta figuras de películas y series, estas ocho alternativas pueden resolver el problema de quienes dejaron los preparativos para última hora.

Los disfraces de Halloween 2026 pueden prepararse con ropa y accesorios que muchas personas ya tienen en casa.

Cuatro disfraces clásicos de Halloween que nunca fallan

1. Vampiro o vampiresa: Es uno de los disfraces más reconocidos de Halloween. Solo necesita ropa negra elegante, labios rojos, colmillos de plástico y un poco de sangre artificial en la comisura de la boca.

2. Zombi: Puede utilizar ropa vieja, romperla ligeramente o ensuciarla para darle una apariencia desgastada. El maquillaje pálido, las ojeras oscuras y algunas manchas de sangre falsa completan el personaje.

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3. Fantasma clásico: Es posiblemente una de las opciones más rápidas. Basta con una sábana blanca con aberturas para los ojos. Para darle un toque divertido, puede agregar unos lentes de sol o una gorra.

4. Pirata: Una camisa blanca holgada, pantalones oscuros, un pañuelo amarrado a la cabeza y un parche en el ojo son suficientes. Un cinturón ancho puede ayudar a mejorar el resultado.

El pirta, el vampiro, el zombi y el fantasma son opciones clásicas para quienes buscan disfraces fáciles y económicos. (Disney)

Disfraces inspirados en personajes famosos y profesiones

5. Científico loco: Una bata blanca de laboratorio, lentes de protección y el cabello completamente despeinado permiten recrear este personaje. También puede utilizar gel o spray blanco para conseguir un aspecto más llamativo.

6. Ángel o demonio: Para el primero se necesita ropa blanca, una aureola y alas. En el segundo caso, prendas rojas, cuernos y una cola son los accesorios principales.

7. Merlina Addams: El personaje de Wednesday es otra alternativa sencilla. Se necesita un vestido negro con cuello blanco, dos trenzas y una expresión seria para conseguir su apariencia característica.

8. Hombres de Negro: Este disfraz inspirado en Men in Black requiere un traje negro, camisa blanca, corbata oscura y lentes de sol. Es una opción cómoda para quienes prefieren evitar el maquillaje.

La principal ventaja de estas ideas es que permiten aprovechar ropa y objetos disponibles en casa, por lo que no requieren una preparación complicada.

Así, quienes todavía no saben qué ponerse para Halloween pueden encontrar una alternativa rápida sin necesidad de invertir demasiado dinero.