Sobrina de famoso exfutbolista mexicano vivió experiencia de terror en un hotel de Costa Rica

La influencer Andrea Tamez de Nigris, hermana del ganador de La Casa de los Famosos, Aldo de Nigris y sobrina de figuras del fútbol mexicano como Poncho de Nigris, generó inquietud tras compartir un video desde un hotel en Costa Rica, donde seguidores aseguran que se escucha un extraño sonido.

Un video que encendió las redes

Andrea de Nigris compartió un video desde un hotel en Costa Rica. (Instagram/Instagram)

La joven, conocida como la “cuñada de México”, se encuentra de vacaciones en el país junto a una amiga, y documentó su llegada al hotel con un tono relajado que rápidamente cambió.

“Llegando a Costa Rica muñequitas, la que encuentre el fantasma gana”, escribió en el video, donde se les observa recorriendo el lugar con evidente nerviosismo.

Minutos después, la situación tomó otro giro.

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“Como que el hotel está un poco de miedo, vean cómo se ve sin flash”, comentó mientras mostraba unas gradas oscuras.

El sonido que llamó la atención

Aunque en el momento no lo notaron, varios seguidores señalaron en los comentarios que, en el video, se escucha un sonido similar a un lamento, justo después de que ella dice “Yo safo de subir, eh”.

A pesar del temor, ambas decidieron continuar: “No, vamos a ser valientes, vamos para allá… pero es el único pasillo que no tenía luz. Qué miedo”, dijo.

Posteriormente, al leer las reacciones, la propia Andrea mostró sorpresa:“A poco, qué miedo”, respondió.

Reacciones de usuarios

El video generó múltiples comentarios de usuarios que aseguraron notar algo extraño:

“OMG ¿qué hotel es ese?”,“Tengan cuidado Andrea”,“La sangre de Cristo”, fueron algunas de las reacciones que aumentaron la inquietud en redes sociales.

Andrea de Nigris compartió un video desde un hotel en Costa Rica. (Instagram/Instagram)

Vacaciones con susto

Lo que comenzó como un viaje de descanso en Costa Rica terminó convirtiéndose en un momento viral, luego de que seguidores detectaran un detalle que pasó desapercibido para las protagonistas en el momento.

Hasta ahora, no se ha confirmado qué originó el sonido, pero el video continúa generando debate entre quienes creen que se trata de algo paranormal y quienes consideran que podría tener una explicación natural.