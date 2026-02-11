Sobrino de Michael Jackson rompe el silencio sobre el reto de interpretarlo: “Nunca soñé con ser actor”

Jaafar Jackson aseguró que nunca soñó con ser actor, pero sintió que interpretar a Michael era un llamado personal. (Universal Pictures/Universal Pictures)

Interpretar a Michael Jackson no es cualquier papel. Y si además usted lleva su misma sangre, el reto es doble.

Jaafar Jackson, de 29 años e hijo de Jermaine Jackson, confesó que nunca tuvo el sueño de convertirse en actor, pero terminó protagonizando Michael, la esperada película biográfica sobre el Rey del Pop.

En un detrás de cámaras, el joven contó que su llegada al proyecto no fue algo planeado.

“Nunca soñé con ser actor, ni siquiera pensé en interpretarlo. Pero supe que era un llamado”, confesó.

El sobrino del “Rey del Pop” se preparó durante meses para lograr una versión auténtica de Michael Jackson en la película biográfica. (Archivo/Archivo)

Más que una oportunidad profesional, lo asumió como una responsabilidad familiar. Según explicó, entendió que debía empezar desde la raíz para encontrar autenticidad y demostrarle al equipo que estaba listo para encarnar a su tío.

Según el medio Infobae, la cinta se estrenará el 24 de abril y mostrará la vida del artista desde sus inicios como líder de los Jackson Five hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes del entretenimiento mundial.

El director Antoine Fuqua reconoció que al inicio tuvo dudas. Se preguntaba si Jaafar realmente lograría el nivel necesario para un personaje tan complejo. Sin embargo, dijo que todo cambió cuando comenzó la música y el joven hizo los primeros movimientos: ahí vio que tenía algo especial.

El productor Graham King también destacó lo difícil que fue encontrar a alguien capaz de asumir el papel. Según relató, fue al conocer a Jaafar que el proyecto finalmente encontró a su protagonista.

En el elenco también figuran Nia Long como Katherine Jackson, Colman Domingo como Joe Jackson y Miles Teller como John Branca, abogado del cantante.

La producción cuenta con el respaldo de Lionsgate y de los coejecutores del patrimonio de Michael Jackson, quienes prometen una mirada cinematográfica amplia sobre su vida y legado.

Más allá del parecido físico y los pasos de baile, la gran pregunta ahora es si Jaafar logrará convencer al público y estar a la altura de uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. El veredicto se conocerá en cines a partir del 24 de abril.