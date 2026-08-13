Supuesto y famoso profeta generó la reacción de miles de ticos con estremecedora predicción sobre Costa Rica

El reciente terremoto en Colombia hizo que un inquietante video sobre Costa Rica comenzara a circular con fuerza en redes sociales y provocara la reacción de miles de ticos.

El protagonista es Diony de la Rosa, predicador dominicano conocido en redes sociales como “El Profeta de América”, quien cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en Tiktok y acostumbra compartir supuestas profecías sobre acontecimientos políticos, sociales y naturales.

El pasado 7 de julio de 2025 en uno de sus videos mencionó que Dios iba a tocar a Colombia y ahora dio una predicción similar sobre Costa Rica.

“Va a entrar un avivamiento a Colombia, pero antes de eso Dios la va a estremecer vi a Colombia temblar como borracho, la van a sacudir. Estoy hablando de sismos de gran magnitud, tienen que buscar a Dios”, mencionó en uno de sus lives que tomó fuerza tras el terremoto de este 10 de agosto.

“Se acercan días difíciles para Costa Rica”

Tras el terremoto, en un fragmento extraído de una transmisión en vivo reciente, De la Rosa asegura haber tenido una supuesta revelación relacionada con Costa Rica, muy similar a la del país sudamericano.

Diony de la Rosa generó miles de reacciones después de que se viralizara una supuesta profecía relacionada con Costa Rica. (Facebook/Facebook)

“Costa Rica, Costa Rica, hermano, yo vi un avivamiento que Dios va a levantar en esta nación, pero primero Dios me dijo: ‘Voy a preparar la nación de Costa Rica antes de preparar ese avivamiento’”, comenzó diciendo.

Después lanzó la parte que más inquietud provocó entre quienes observaron el video.

“Voy a permitir estremecimientos en esta nación, muy fuertes, permitiré estragos terribles”, aseguró De la Rosa.

El predicador también habló sobre la delincuencia y afirmó que, según su supuesta visión, el país tendría que atravesar momentos complicados.

“Dios me dijo: ‘Tienen que clamar, tienen que orar porque se acercan días difíciles, días adversos para Costa Rica, pero es Dios preparando para lo que viene’”, manifestó.

Ticos reaccionaron a la supuesta profecía

El clip ha superado el millón de reproducciones y acumula más de tres mil comentarios. Buena parte de las respuestas provienen de costarricenses que rechazaron el mensaje o reaccionaron desde sus propias creencias religiosas.

“Costa Rica está protegida”, escribió una persona, mientras otra respondió: “Cristo protege a Costa Rica”.

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También aparecieron mensajes como “Se levantan falsos profetas”, “Cancelo toda maldad en mi país”, “Dios tiene el control” y comentarios que relacionaron las palabras del predicador con la actividad sísmica del país.

El momento en que el video vuelve a viralizarse tampoco pasa inadvertido, pues ocurre después del fuerte terremoto registrado recientemente en Colombia, una tragedia que ha generado preocupación por la actividad sísmica en diferentes partes de Latinoamérica.

Sin embargo, las palabras de De la Rosa corresponden a una creencia y supuesta profecía del propio predicador y no constituyen una predicción científica.

Diony de la Rosa ha alcanzado notoriedad principalmente mediante redes sociales, donde comparte contenido religioso y asegura haber anticipado distintos acontecimientos. Que él o sus seguidores atribuyan determinados hechos a sus profecías no demuestra científicamente que tenga capacidad para predecirlos.

Por ahora, su mensaje sobre Costa Rica consiguió algo que sí puede medirse: más de un millón de reproducciones y miles de ticos hablando sobre sus palabras.