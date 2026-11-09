Tapón dio detalles del duro problema de salud que casi lo deja fuera de la gala Mira quién baila

Tapón contó que este domingo se levantó convencido de que no podría bailar en Mira quién baila, debido al fuerte malestar que arrastraba desde días atrás.

El cantante, cuyo nombre es Christian Gómez, logró presentarse junto a Lucía Jiménez, pero antes tuvo que recibir atención médica. Al terminar la gala, explicó lo difícil que fue llegar a la pista y la satisfacción que sintió al completar su coreografía.

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“Realmente me levanté y pensé que no iba a poder bailar”, reconoció en Mira quién habla.

Tapón recibió atención médica antes de bailar

Tapón y Lucía Jiménez completaron su presentación pese a perder un día de ensayo. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

El artista había presentado fiebre alta, cansancio y dolor corporal. Este domingo acudió a un centro médico, donde recibió tratamiento antes de su participación.

“Fuimos por allá y me inyectaron, no sé ni qué me pusieron, pero bueno, al fin lo pude lograr, pudimos bailar, y para mí eso fue lo más importante”, expresó.

Aunque consiguió cumplir con la presentación, dejó claro que los días previos fueron difíciles por la intensidad del malestar.

“Por como me he sentido en estos días, ha sido bien feo, pero bueno, aquí estamos y estoy muy contento”, comentó.

Perdió un día de ensayo por su estado de salud

El quebranto también afectó la preparación de la pareja. El viernes, Tapón tuvo que regresar a su casa para descansar y no pudo ensayar.

El intérprete agradeció a Lucía el apoyo durante esa semana y destacó que, pese a las dificultades, pudieron sacar adelante el baile.

Tapón logró bailar este domingo después de recibir atención médica por un fuerte quebranto de salud. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

“Le agradezco a ella por haberme aguantado toda esta semana, el viernes no ensayamos nada, tuvimos un día menos de ensayo, porque me mandaron para la casa, pero bueno, cumplimos y gracias a Dios, yo estoy contento de lo que hicimos”.

La noche terminó con buenos comentarios y sin nominación para la pareja. Ahora les corresponde preparar dos coreografías: Lucía adelantó que la próxima semana bailarán tango y swing.