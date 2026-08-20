Tatiana Sánchez vivió tremendo susto durante viaje a Islandia por un incidente con el avión

Bailarina tica llegó tardísimo a Islandia por inesperado problema con su avión (Lilliam Arce)

La bailarina costarricense Tatiana Sánchez sufrió un inesperado atraso a su llegada a Islandia debido a un sorprendente incidente que ocurrió durante el vuelo desde Ámsterdam.

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La artista relató en sus historias de Instagram que un ave chocó contra la parte delantera del avión, situación que obligó a la tripulación a regresar al aeropuerto de Ámsterdam para revisar y limpiar algunos componentes de la aeronave.

“Llegamos retarde a Islandia. ¿Pueden creer que en el vuelo de Ámsterdam para acá se estrelló un pobre pajarito contra la trompa del avión y nos tuvieron que devolver a Ámsterdam para limpiar los radares y cosas del avión?”, contó Sánchez.

El inconveniente provocó que un trayecto que originalmente tenía una duración aproximada de tres horas terminara extendiéndose por casi el doble.

Tremendo susto se llevó bailarina tica durante su viaje a Islandia (Cortesía)

“Un vuelo de tres horas se volvió de cinco, casi seis”, comentó la bailarina, quien compartió con sus seguidores parte de lo que vivió durante su viaje.

Aunque el incidente generó un importante retraso, Sánchez finalmente logró llegar a Islandia para continuar con su viaje.

El llamado bird strike (como se conoce a este tipo de incidentes) ocurre cuando un ave impacta contra una aeronave. Aunque puede provocar daños, los aviones y sus tripulaciones cuentan con procedimientos específicos para atender este tipo de situaciones y determinar si la aeronave puede continuar el vuelo.