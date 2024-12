Teletón: Artista nacional critica duramente a la organización por injusticia hacia Xiomara Ramírez

Ramzi, es un personaje muy querido por sus seguidores con su talento se ha ganado el corazón de muchos. Foto: Instagram

El cantante nacional Gabriel Jiménez, más conocido como Ramzi explotó en enojo tras el supuesto maltrato que recibió Xiomara Ramírez en la Teletón 2024.

Jiménez se mostró más que molesto ante la situación que vivió su colega, a quien califica como una gran artista que, al igual que todos, se merece respeto.

“Lo de Xiomara es frustrante, me puse en su lugar y me uno a manifestarme también a lo que la pasó a ella. Es indignante lo que pasa con los artistas nacionales en la Teletón, los productores se creen los dueños de la Teletón y no es posible que estén pasando estas cosas”, nos explicó molesto.

LEA MÁS: Xiomara Ramírez se quejó del maltrato que recibió por parte de la Teletón

Él agregó que todos los artistas ticos se presentan con el objetivo de ayudar y sumar y lo hacen con mucho amor y profesionalismo.

“Uno hace las cosas con muchísimo amor y muchísimo respeto y que le pase esto a una persona como Xiomara que ya tiene trayectoria y años en esto. No es posible que le falten el respeto a una artista nacional que tiene tantos años en esto. Mínimo se merece una disculpa”.

El exparticipante de Tu Cara Me Suena confesó que no quiso participar en la Teletón oficial porque esperaba una situación así.

“Yo no acepté participar la Teletón porque he tenido espejos de años pasados. Voy a estar en la mini Teletón de Barva de Heredia, prefiero eso. La Teletón a uno no lo hace ni más pobre, ni más rico, porque uno lo hace por ayudar y no es posible el trato que le dan al artista nacional”.

Esta no es la primera vez que artistas nacionales salen molestos por los supuestos malos tratos, ya han alzado la voz Tapón, Toledo y Gonín, donde comentaron en su momento, que los organizadores de Teletón son supuestamente mal agradecidos.