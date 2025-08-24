Terrible accidente de tránsito deja a reina de belleza tica y su bebé en el hospital

Camille Valderde Mostró las fotos del accidente. (Instagram/Instagram)

La modelo y reina de belleza costarricense Camille Valverde, representante de Costa Rica en el certamen Miss Eco International 2025, sufrió un accidente de tránsito junto con su bebé y, actualmente, se encuentra hospitalizada en Panamá.

La noticia ha generado gran preocupación entre sus seguidores, luego de que la joven compartiera en Instagram una fotografía desde la cama de un hospital, en la que se le ve con un ojo morado y en proceso de recuperación.

“Ayer la vida nos dio una segunda oportunidad”, escribió Valverde en la publicación.

La modelo y reina de belleza mostró fotos del accidente. captura (instagram {/Instagram)

La reina de belleza explicó que el accidente ocurrió el viernes, cuando viajaba hacia el aeropuerto. Producto del impacto, sufrió un esguince cervical y una conmoción cerebral, ya que recibió un fuerte golpe en la cabeza, perdió el conocimiento y no recuerda nada de lo ocurrido.

También mostró una imagen de su pequeña hija, quien resultó con algunos golpes leves, pero aclaró que, gracias a Dios, nada fue grave.

Actualmente, tanto Camille como la bebé se encuentran bajo observación médica en un hospital de Panamá y esperan regresar a Costa Rica en los próximos días.