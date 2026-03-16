Tica quiso compartir arroz con leche con sus vecinos en Alemania y se llevó una triste decepción que se volvió viral

La creadora de contenido costarricense Mónica Oviedo, quien vive en Wiesbaden, Alemania, compartió en redes sociales una experiencia que la dejó con un sentimiento de tristeza mientras intentaba tener un gesto amable con sus vecinos.

En un video publicado en TikTok, la tica contó que preparó arroz con leche, un postre muy popular en Costa Rica, con la intención de compartirlo con las personas que viven en su edificio.

Un gesto que no salió como esperaba

La tica Mónica Oviedo vive actualmente en Wiesbaden, Alemania. (captura/Captura)

Según relató Oviedo, decidió llevar el postre junto a su hija para repartirlo entre los vecinos del edificio donde vive, pero no esperaba llevarse la gran decepción de sus vidas.

“La cosa es que hice arroz con leche hoy. Hice mucho arroz con leche y le fui a llevar con Cami a mis vecinos y no nos abrieron la puerta”, comentó en el video.

La creadora explicó que tocaron varias puertas del edificio, pero nadie salió a recibirlas.

“Esas son las cosas que de aquí en Alemania me ponen como bastante triste y son las cosas que me ahuevan de estar acá”, expresó.

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Ella confesó que una de las cosas que más le ha costado al vivir en el extranjero es la diferencia en la forma en que las personas se relacionan con sus vecinos.

“La gente es sumamente diferente a como uno está acostumbrado”, comentó.

Según explicó, incluso pudo escuchar que algunas personas estaban dentro de sus apartamentos.

“No sé si todo el edificio… pero fuimos a tocar cada una de las puertas que hay acá y dos personas estoy 100% segura de que estaban en el apartamento porque después salieron. Nosotros vivimos en un edificio de madera entonces todo se escucha”, relató.

Un momento que la hizo sentirse sola

La tica reconoció que la situación la afectó emocionalmente, ya que esperaba tener un pequeño gesto de cercanía con quienes viven cerca.

“La verdad es que es sumamente ahuevante. Aquí las personas están muy acostumbradas y muy encerradas en su propia vida, en su mundo”, señaló.

También confesó que el momento la hizo sentirse más sola estando lejos de su país.

“La verdad fue algo que en el momento me hizo sentir muy mal y me dio tristeza y me hace sentir más sola”, dijo.

El arroz con leche tendrá otro destino

A pesar de la decepción, Oviedo contó que el postre no se perderá y que planea compartirlo con sus compañeros de trabajo.

“Mañana (lunes) llevaré el arroz con leche al trabajo y lo voy a regalar allá en el trabajo a mis compañeras”, comentó.

Incluso, aseguró que el postre le quedó muy bien preparado.

“Me quedó bien cremosito, bien rico”, añadió.

El video suma muchas reproducciones y comentarios donde le aseguraron que su arroz con leche se veía muy rico y que más de uno se desea una vecina tan amable como ella.

Nota realizada con ayuda de IA