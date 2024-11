Toni Costa reveló que viene arrastrando dolorosos problemas de salud

Toni Costa (Instagram)

Toni Costa reveló que ha pasado una semana complicada por problemas de salud, que se le suman al dolor que tiene por la destrucción que hay en Valencia.

El juez de Mira quién baila ha tenido una semana llena de compromisos y viajes, ha pasado de Costa Rica a Miami y Valencia en idas y vueltas y con un problema de salud.

Este domingo llegó a Tiquicia para enfrentar una gala más del programa de baile de Teletica y contó que, aparte del dolor que siente por su pueblo, también ha tenido algunas molestias físicas.

“Pues nada, familia, es verdad, han sido unas semanitas bastante complicaditas. En lo físico, el hombro no ha estado muy bien, también tengo un problemilla en el pie derecho. ¿Y qué hago?, lo arrastro, no el pie, el problema y luego todo esto de Valencia me ha perturbado bastante”, contó.

A pesar de todo eso, aseguró que tiene que seguir para adelante y reponerse de estos malos días, algo que espera hacer este domingo en la novena gala del programa.