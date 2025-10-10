Tragedia en el espectáculo: asesinan al actor y modelo Fede Dorcaz en México

El actor argentino Fede Dorcaz fue asesinado en la Ciudad de México (Instagram/Tomada de Instagram)

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la muerte del actor, cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, ocurrida en la noche del jueves 10 de octubre en la Ciudad de México, a los 38 años de edad.

De acuerdo con reportes de TVyNovelas y Agencia México, el artista habría sido víctima de un aparente intento de asalto mientras circulaba en su camioneta por las laterales de Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

Según las primeras versiones policiales, Dorcaz intentaba incorporarse de los carriles centrales hacia las laterales cuando fue interceptado por dos hombres armados que, presuntamente, lo seguían desde varios metros atrás. Ante su resistencia, los atacantes le dispararon en al menos tres ocasiones, provocando que perdiera el control del vehículo y muriera en el lugar.

El periodista Antonio Nieto informó más tarde que el ataque podría no haber sido un asalto, sino una agresión directa, aunque las autoridades aún investigan el móvil del crimen.

Confirmación oficial y despedidas

La noticia fue confirmada por el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, a través de una publicación en Instagram, donde expresaron su pesar:

“Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló”.

“Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en Las Estrellas Bailan en Hoy, que reflejaba toda su ilusión y dedicación. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos”.

El comunicado también pidió respeto y privacidad para su familia, su pareja Mariana Ávila, amigos y allegados en este momento de profundo dolor.

Un artista lleno de proyectos

Fede Dorcaz se había ganado un lugar en el medio artístico gracias a su trabajo como modelo, actor y cantante. Recientemente, se preparaba para participar en el reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy”, donde planeaba mostrar su faceta más carismática y enérgica.

Su muerte interrumpe una carrera en pleno crecimiento y deja un vacío entre colegas y seguidores que lo describen como una persona disciplinada, alegre y apasionada por el arte.

La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz.



Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila.



Mariana y Fede era una de nuestrs parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas… pic.twitter.com/umvYSBasrH — Programa Hoy (@programa_hoy) October 10, 2025

